Ponte que liga município de  Penedo a Neópolis foi incluída no PAC

O ministro dos Transportes, Renan Filho, anunciou que a ponte em construção sobre o Rio São Francisco ligando Penedo (AL) a Neópolis (SE) foi oficialmente incluída no novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), assegurando os recursos necessários para a continuidade da obra em ritmo acelerado e com conclusão prevista para 2026.

A informação foi divulgada por meio das redes sociais do ministro, que agradeceu ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva pelo compromisso com o desenvolvimento do Nordeste. “Hoje incluímos a ponte de Penedo no PAC e com isso garantimos os recursos necessários para sua continuidade em velocidade máxima e conclusão ainda em 2026. Obrigado, presidente Lula! Sergipe, Alagoas e o Nordeste do Brasil agradecem o seu compromisso com a região”, escreveu.

A ponte, que ligará os estados de Alagoas e Sergipe, é considerada uma obra estratégica para a mobilidade e integração regional. Com a inclusão no PAC, os trabalhos devem ganhar novo fôlego a partir dos próximos meses. Renan Filho finalizou a postagem reforçando seu compromisso com a entrega da obra: “Agora é comigo! Cobrem, vou entregar”.

Fonte e foto: Portal Aqui Acontece