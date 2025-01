População aprova ampliação em horário de agência da Deso no Shopping Prêmio

Desde setembro de 2024, a agência da Companhia de Saneamento de Sergipe (Deso) no Shopping Prêmio, em Nossa Senhora do Socorro, tem funcionado em novo horário, das 7h às 17h. A antecipação do horário de abertura da loja, que antes ocorria às 8h, é destacada como positiva pelos usuários que procuram a unidade em busca de serviços e informações.

A alteração aconteceu devido à alta demanda por atendimento registrada na agência, e foi bem recebida pela população local, a exemplo da dona de casa Neusa Lopes do Nascimento. “Essa extensão no horário é muito boa, porque eu sempre preciso resolver algo na Deso, como mudar titularidade da conta por ter casas alugadas. Ter mais tempo para isso aqui facilita”, ressaltou ela.

Para a atendente de telemarketing Maria José de Souza, a mudança vai beneficiar principalmente quem possui pouco tempo disponível em razão do trabalho. “É um horário bom, que a gente consegue encaixar. Para quem trabalha, melhora bastante. Chego aqui às 7h e já posso ser atendida. Vim pedir para rever o valor da fatura e baixou bastante, e o atendimento foi bem rápido”, relatou.

Quem também elogiou a novidade foi o servente geral José Evandro Santos, que buscou a unidade para mudar o titular da conta de água de sua residência. Para ele, a antecipação de abertura vai permitir que mais pessoas consigam ser atendidas. “Além de ser bom esse novo horário, é muito rápido para resolver. Vai ajudar muitas pessoas”, disse ele.

Resultados

Os números registrados pela unidade, que conta com nove atendentes e uma supervisora, evidenciam o impacto positivo da modificação. No mês subsequente à mudança, em outubro do ano passado, a loja registrou 4.793 atendimentos, com crescimento de 28,8% em relação a setembro, quando foram 3.719 pessoas atendidas.

O coordenador da loja, Antônio César Nascimento Cardoso, sublinhou que a agência recebe novos usuários até às 16h, quando a distribuição de senhas é cessada. “Atendemos todas as pessoas até às 17h, horário que pode ser estendido a depender do quantitativo que aguarda no local, contribuindo para um controle mais adequado, e tendo a vantagem de iniciar mais cedo”, afirmou.

“Nós também contamos com uma pré-triagem na unidade, que verifica qual a dúvida ou necessidade do cliente. Em alguns casos, nem é preciso ir para um atendente, pois tudo é esclarecido nessa fase”, acrescentou Antônio César.

Os serviços oferecidos pela agência da Deso incluem inscrição no ‘Tarifa Social’, programa que oferece desconto de até 50% na conta de água; solicitação de ligação nova de água; pedido de religação, negociação e parcelamento de débitos; emissão de segunda via de conta; entre outros.

foto ascom Deso