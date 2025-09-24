População aprova novas linhas e ampliações no transporte entre Aracaju e Barra dos Coqueiros

Em operação há uma semana, a nova configuração das linhas metropolitanas que ligam Aracaju a Barra dos Coqueiros tem agradado os passageiros que utilizam o transporte diariamente. As mudanças foram implantadas pela prefeita da capital e presidente do Consórcio do Transporte Metropolitano, Emília Corrêa, como forma de acompanhar o crescimento populacional do município vizinho e atender às demandas apresentadas pelos próprios moradores e trabalhadores.

As novidades incluem a criação da linha 022 – Barra/DIA e da 616 – Jatobá/Mercado, a ampliação das linhas 610 – Litoral Norte/Mercado e 609 – Atalaia Nova/Mercado, além da reabertura do terminal de integração da Barra dos Coqueiros.

Moradora da Barra e servidora pública em Aracaju, Josefa Brasil comemorou a criação da linha que liga o município ao Terminal do DIA. Para ela, a medida chegou no momento certo. “Estava mais do que na hora devido à necessidade do crescimento populacional aqui da Barra. Nós não tínhamos esse atendimento diante dessa demanda. Só conseguíamos ir até o centro, depois tínhamos que entrar em outro ônibus e muitas vezes superlotado. Eu estou muito agradecida diante de tudo isso”, disse. Ela também destacou a importância da linha Jatobá/Mercado. “Era uma linha também muito esperada. E aqui estava mais do que na hora, o crescimento cada vez mais constante aqui na Barra, de investimento, imóveis. E a gente está precisando realmente da expansão do transporte coletivo. Que venham mais para nos agraciar”, acrescentou.

A linha 022 – Barra/DIA garante, pela primeira vez, acesso direto ao Terminal DIA, conectando os moradores a pontos estratégicos da capital, como hospitais, clínicas e os shoppings Jardins e Riomar. O estudante Gabriel dos Santos, de 16 anos, que treina futebol na Atalaia Nova, utiliza o 022 diariamente. Ele destacou a melhoria na frequência dos ônibus. “Quando era só o 609, demorava mais porque era menos ônibus. Tinha vezes que eu chegava atrasado em casa e saia correndo para a escola. Agora, com essa nova linha, ajudou bastante. Toda hora tem ônibus, então não tem essa de sair correndo do treino pra poder ir pra casa, vou com mais paciência”, relatou.

A linha 616 – Jatobá/Mercado, cuja rota fazia parte do sistema intermunicipal, passou a integrar o sistema metropolitano e agora opera com tarifa reduzida de R$ 4,50. Os veículos passam em frente aos condomínios Luar da Barra, Villaredo Barra, Alameda da Costa, Olhos D’Água, Liverpool Residence, Padang Beach Residence, Maikai Residencial Resort, Recanto dos Cajueiros, Thai Residence, Barra Loft & Residence, Mares Maluí Residence, Malibu Beach Residence, Vilaredo Rio e Copacabana Residence. O trajeto ainda contempla o posto Petrox, no Jatobá, e retorna pela rótula da Usina Termelétrica, de onde segue até o terminal do Mercado, em Aracaju.

Também foram ampliadas as linhas 609 – Atalaia Nova/Mercado, que passa em frente aos condomínios Alphaville, Terras Alphaville 2 e Barra Garden. Antes, muitos trabalhadores precisavam caminhar até a avenida para ter acesso ao transporte. Houve ainda a ampliação da linha 610 – Litoral Norte/Mercado, que passou a alcançar os condomínios Maikay e Thai Residence.

Para a copeira hospitalar Cledja Marinho Freire, moradora da Barra, as melhorias representam alívio no dia a dia. “Ajuda muito a todos que usam o transporte. Porque de certa forma eram poucos ônibus disponíveis”, afirmou.



Reconhecimento nacional



As mudanças no transporte coletivo também renderam reconhecimento. Aracaju alcançou, pela primeira vez, o 5º lugar entre as cidades do Nordeste no Ranking Connected Smart Cities, que aponta os municípios mais inteligentes e conectados do país. A premiação foi divulgada durante a abertura do Connected Smart Cities, maior evento do setor no Brasil, realizado nesta terça-feira, 23, em São Paulo. A capital sergipana se destacou pelos investimentos em eletromobilidade e na oferta de ônibus com ar-condicionado, implementados em apenas seis meses – quando a previsão inicial da licitação era para 2035.

“Em apenas seis meses, fomos além: renovamos a frota, incluímos ônibus com ar-condicionado e 100% elétricos, mostramos que é possível cuidar das pessoas e do meio ambiente ao mesmo tempo e mantivemos a tarifa congelada. Enquanto recebo este prêmio, penso: o que nos trouxe até aqui foi inquietação e coragem desta primeira prefeita de Aracaju. Este prêmio coroa, de fato, a virada histórica que nossa cidade está vivendo. Em apenas seis meses, nossa gestão realizou o que estava planejado para 11 anos”, celebrou Emília Corrêa.



Confira os horários e itinerários das linhas criadas e ampliadas:

022 – Barra/DIA

616 – Jatobá/Mercado

