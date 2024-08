População de Canindé contará com serviços de Educação na 32ª edição do ‘Sergipe é aqui’

A Secretaria de Estado da Educação e da Cultura (Seduc) levará, nesta sexta-feira, 9, ao município de Canindé de São Francisco, no alto sertão sergipano, atividades para a 32ª edição do ‘Sergipe é aqui’. O programa itinerante é promovido pelo Governo do Estado e engloba diversas iniciativas de promoção social de integração com a comunidade, as famílias, os jovens e as crianças. As atividades da Educação acontecerão no Centro de Excelência Dom Juvêncio de Britto, a partir das 8 horas.

Serão ofertadas para a população ações como emissão de certificados, guias de transferência, atestado de veracidade e regularização de vida escolar, ofertas de exames e certificação para Supletivo e Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (Encceja), palestras do Serviço de Projetos Escolares em Direitos Humanos, exposição dos programas de governo ‘Busca Ativa’ e ‘Alfabetizar pra Valer’, realização da matrícula online, cadastro no Portal da Matrícula, atualização dos dados cadastrais, redefinição de senhas e direcionamento dos estudantes e/ou responsável legal sobre as ofertas das etapas anos/séries e modalidades da matrícula e emissão de CPF por meio da campanha ‘Estudante Cidadão, CPF na Mão’.

Além dessas, ocorrerão também ações ofertadas pela Seduc em parceria com a Biblioteca Pública Estadual Epiphanio Dória. De acordo com a diretora da biblioteca, Juciene Maria Santos de Jesus, o ‘Sergipe é aqui’ tem ações que promovem a integração social na comunidade. “A biblioteca pública estadual, instituição cultural que tem como função social o desenvolvimento socioeducativo e cultural através do livro, leitura e o desenvolvimento intelectual, integra a equipe da Seduc desenvolvendo várias atividades, como contação de histórias, oficinas, sarau aberto, atividades lúdicas, entre outros”, detalha Juciene.

A campanha ‘Estudante Cidadão, CPF na Mão’, que estará presente em mais uma edição do programa, trabalha com a mobilização e identificação de estudantes da rede pública que ainda não têm o Cadastro de Pessoa Física. Além da realização da emissão do CPF, será também passada a orientação a respeito da documentação necessária para emitir o documento, ressaltando que os estudantes menores de idade deverão estar acompanhados de um responsável maior.

Foto Seduc