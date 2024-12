POPULAÇÃO DE DIVINA PASTORA CELEBRA ANÚNCIO DE R$ 1,1MILHÃO PARA SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÕES ASFÁLTICA

O Governo de Sergipe, por meio da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Urbano e Infraestrutura (Sedurbi), autorizou nesta quinta-feira, 5, em Divina Pastora, durante a 37ª edição do programa ‘Sergipe é aqui’, ordens de serviço para a execução de 5.000 metros quadrados (m²) de calçamento em paralelepípedo e 5 mil m² em pavimentação asfáltica em vias da zona urbana e rural, totalizando R$ 1.101,550 em investimentos, deixando satisfeita a população.

Morador da cidade há três décadas, Jario Vicente Menezes se mostrou contente com a notícia. “Em quase toda cidade pequena, a oferta de empregos é pouca. Mesmo sendo por um curto período, esses serviços vão gerar oportunidade de aquisição de mão de obra local e, de certa forma, aquecer o comércio. Foi assim com a recuperação da rodovia, com a reforma da praça e também será com essas novas pavimentações. O município recebe benfeitorias, empregos temporários e ainda tem a economia impulsionada”, afirmou o autônomo de 39 anos.

Residente no povoado Maniçoba, Tamiles Santana disse que o Governo do Estado está criando novas oportunidades. “Essas novas obras vão trazer diversas melhorias para as famílias beneficiadas, já que além de facilitar o dia a dia com as ruas transformadas pelas pavimentações, alguns moradores terão a possibilidade de conseguir trabalho por algum tempo”, frisou a auxiliar pedagógica de 34 anos.

Para o secretário do Desenvolvimento Urbano e Infraestrutura, Luiz Roberto Dantas, os benefícios realizados pelo Governo do Estado no município reafirmam o compromisso para com a população. “Divina Pastora é especial não somente pelas belezas naturais, mas pela convivência pacífica e pela fé que move o seu povo. Somadas essas autorizações de hoje, nos últimos dois anos foram investidos R$ 12,5 milhões em obras que, além de transformarem o aspecto da cidade, fomentou o turismo religioso, que é algo intenso e importante para todos”, enfatizou.

Foto: Marcos Rodrigues