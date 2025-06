População de Feira Nova será beneficiada com mais de 160 tipos de serviços no ‘Sergipe é aqui’

Conhecido no estado pela economia de base agropecuária, o município de Feira Nova, localizado na região do Médio Sertão sergipano, a 104 quilômetros da capital Aracaju, receberá a 49ª edição do programa de governo itinerante ‘Sergipe é aqui’, nesta sexta-feira, 6, ofertando mais de 160 tipos de serviços com as secretarias e órgãos parceiros do Governo de Sergipe. Coordenado pela Secretaria de Estado da Casa Civil (Seec), o programa tem intensificado, a cada edição, a qualidade e eficiência dos serviços prestados, já obtendo o marco de mais de 227 mil atendimentos em 48 cidades.

A partir das 8h, os estandes e carretas estarão concentrados no Centro de Excelência de Educação em Tempo Integral Maria Montessori. Dentre os atendimentos ofertados, estarão a emissão de documentos como a Carteira de Identidade Nacional (CIN), CPF, primeira e segunda via da CNH, carteira de trabalho e ID Jovem; orientações jurídicas; exames médicos, por meio das carretas do Homem e da Mulher; testes de DNA; renovação de vacinação, além de serviços voltados a castração de felinos, cidadania, empreendedorismo e educação.

Para o secretário executivo da Casa Civil (Secc), André Clementino, a missão do programa é ofertar, em uma estrutura itinerante mais próxima da população do interior, os atendimentos já disponibilizados na capital, buscando aumentar a demanda de serviços importantes para quem mais precisa. “Estamos nos últimos preparativos junto à Prefeitura de Feira Nova para realizarmos mais uma edição do ‘Sergipe é aqui’ e entregarmos mais um dia de atendimentos humanizados, em diversas áreas, para todos os moradores da região”, destaca.

A chegada do programa ‘Sergipe é aqui’ tem gerado grande expectativa entre os moradores e a gestão municipal de Feira Nova. Para o prefeito do município, Jean Arcieri, a edição representa um marco na história da cidade. “A chegada do Sergipe é aqui será um marco histórico para nossa amada terra. É um momento muito esperado, de grande felicidade para todo o nosso povo. Estamos mobilizando redes sociais, carros de som e contatos com autoridades e amigos para garantir que todos participem e aproveitem essa importante ação do Governo de Sergipe”, frisa.

Foto: Luiz Henrique Bugia