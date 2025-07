População de General Maynard recebeu a 53ª edição do ‘Sergipe é aqui’

Conhecido culturalmente por ser um dos berços sergipanos dos bacamarteiros, o município de General Maynard teve a oportunidade de usufruir dos mais de 160 serviços e ações prestados por secretarias e órgãos parceiros da administração estadual, na 53ª edição do ‘Sergipe é aqui’. Coordenado pela Secretaria de Estado da Casa Civil (Secc), o programa do Governo de Sergipe se consolidou como um grande instrumento de promoção da cidadania e de escuta qualificada da população, ofertando serviços em diversas áreas e acolhendo as demandas locais.

Durante toda a sexta-feira, 25, a estrutura itinerante esteve concentrada no entorno do Centro de Excelência Profª Maria Conceição Santana. Dentre os serviços ofertados, se destacaram as consultas e exames na área da saúde, tanto na carreta do homem quanto da mulher; a emissão de documentos como CNI, CPF e CNH; oficinas de pintura para crianças; estandes de economia solidária com produtos locais; negociação de dívidas; orientações jurídicas; testes de paternidade; castração de felinos, entre outros.

A empregada doméstica Marli Silva, moradora do povoado Pinga Fogo, comemorou a oportunidade de realizar exames gratuitos ofertados pela Secretaria de Estado da Saúde (SES). “O carro de som passou anunciando pelo povoado e, assim que soube, me organizei para vir até o centro da cidade. Fiz a mamografia e também aproveitei para tirar sangue e fazer o teste rápido. Para mim, que tinha costume de pagar pelas consultas com ginecologista, foi uma experiência bastante positiva. A mamografia foi feita com agilidade, e estou muito grata por esse serviço ter chegado até aqui”, contou.

No setor de negociação de dívidas, ofertado pelo Procon Sergipe, a técnica em enfermagem Clélia Soares também aproveitou a passagem do ‘Sergipe é aqui’ por General Maynard. “Moro no povoado Pinga Fogo e vim trocar minha carteira de identidade, que já estava vencida há alguns anos. Também aproveitei para resolver uma dívida antiga com o Banese, que eu precisava quitar para poder voltar a usar meus cartões. Fui muito bem atendida, tudo foi feito com rapidez. Estou muito feliz que consegui resolver isso aqui, perto de casa”, afirmou.

A emissão de documentos também foi bastante procurada pela população de General Maynard. O segurança João Paulo Santos contou que estava há mais de dois anos sem sua carteira de identidade. “Perdi meu documento há alguns anos e não tinha muita pretensão de tirar outro agora. Mas minha mãe me falou que o serviço estaria disponível aqui, então aproveitei. Foi tudo muito mais fácil do que ter que ir agendar e tirar depois”, relatou.

Para o professor de filosofia Gil Marcos dos Santos, a edição do ‘Sergipe é aqui’ foi um dia proveitoso para a comunidade. “Essa iniciativa é muito importante, principalmente para quem não tem tempo ou condições de resolver tudo durante a semana. Hoje, consegui me cadastrar no Nota da Gente, que é o programa para cadastrar as notas fiscais e, quem sabe, ganhar os prêmios, e ainda fiz meus exames de sangue. Foi tudo bem organizado, e realmente facilita a vida da gente”, destacou.

