População de Malhador conta diversos serviços durante passagem do ‘Sergipe é aqui’

A 43ª edição do programa itinerante do governo, ‘Sergipe é aqui’, aconteceu nesta sexta-feira, 21, na cidade de Malhador, Agreste sergipano. Organizado pela Secretaria de Estado da Casa Civil (SECC), a ideia do programa é descentralizar a estrutura governamental e, com isso, se aproximar cada vez mais do cidadão, tornando simbolicamente o município-sede da capital sergipana por um dia. Em Malhador, mais de 160 serviços de órgãos, fundações, autarquias e secretarias estaduais estiveram à disposição.

As ações do ‘Sergipe é aqui’ nesta sexta-feira aconteceram no entorno da Escola Estadual São José e serviços essenciais, como o programa Opera Sergipe, também foram tocadas durante o evento.

Levaram dois meses entre o diagnóstico de pólipos no útero até o atendimento da agricultora Marleide Alves numa unidade do programa, durante o governo itinerante. “Foi tudo muito rápido. Eu pretendia ir para Aracaju levar esses exames, mas o Sergipe é aqui facilitou demais minha vida”, considera.

Beneficiada de um dos programas executados pela Secretaria de Estado da Assistência Social, Inclusão e Cidadania (Seasic), Gabrielle de Mário Silva foi às instalações do Sergipe é aqui para retirar o cartão CMais Ser Criança. “Não estou trabalhando, no momento, e esse valor me ajuda com a minha filha, que tem quatro anos. Mas estou desenvolvendo uns planos para me tornar autônoma. Enquanto não concretizo, preciso dessa ajuda”, revela.

O CMais Ser Criança tem o foco na primeira infância e atende até 20 mil famílias com crianças de 0 a 6 anos, garantindo um auxílio mensal de R$ 130,00. A iniciativa busca assegurar condições adequadas para o crescimento e desenvolvimento infantil, auxiliando no custeio de alimentação, vestuário e outros cuidados essenciais.

A lavradora Eliana da Silva Santos é moradora do povoado Adique, onde produz macaxeira, batata e amendoim e nesta sexta-feira compareceu ao Sergipe é aqui para retirar a semente de milho. “Essa semente é nossa garantia. Está na época de plantio e a ideia é que a gente tenha milho para vender no São João”, declara.

Sergipe é aqui

O programa Sergipe é aqui já passou por mais da metade dos municípios sergipanos e contemplou mais de 185 mil pessoas. O programa tem o objetivo de aproximar o Governo do Estado do cidadão.

Entre os serviços mais procurados estão atendimentos de saúde (consultas médicas e exames); emissão da segunda via de certidões de nascimento, casamento, óbito; agendamento e emissão da carteira de identidade; acesso à tarifa social da Deso; castração de animais; serviços do Detran/SE; orientações jurídicas; atividades de lazer e cultura; e outras ações da estrutura governamental. Mais de 20 Secretarias de Estado e diversos órgãos da administração pública estadual estão envolvidos no projeto.

Foto: Thiago Santos