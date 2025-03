População de Malhador será beneficiada com o 43º “Sergipe é aqui”

O ‘Sergipe é aqui’ chega nesta sexta-feira, 21, ao município de Malhador, conhecido popularmente como a Terra do Inhame, para disponibilizar para a população da região mais de 160 serviços de promoção da cidadania. Em sua 43ª edição, o programa, que é coordenado pela Secretaria de Estado da Casa Civil (Seec), tem aproximado a população da administração estadual, humanizando atendimentos e possibilitando melhorias estruturais, com anúncios de ações e investimentos em cada cidade visitada.

Localizado bem no centro do estado e a 49 quilômetros da capital Aracaju, o município com mais de 12.600 habitantes, ofertará por meio do programa de governo itinerante um leque de serviços e atendimentos essenciais para a população. A edição contará com uma série de atendimentos gratuitos em diversas áreas, como saúde, educação, assistência social, cultura e cidadania. Entre os serviços oferecidos estão a emissão de documentos como RG, CPF, segunda via da CNH, carteira de trabalho e IDJovem; orientações jurídicas; exames médicos através das carretas do Homem e da Mulher; renovação da carteira de vacinação, corte de cabelo; testes de DNA, entre outros.

Os serviços e atendimentos do ‘Sergipe é aqui’ estarão concentrados no entorno da Escola Estadual São José e na sede da prefeitura local. É esperado que toda a população de Malhador se beneficie das ações em mais uma edição do programa, que vem se consolidando como uma das maiores iniciativas de interiorização do Governo do Estado.

O secretário-chefe da Casa Civil, Jorginho Araujo, destacou a importância da ação que tem levado cada vez mais cidadania à população. “O Sergipe é aqui é um programa que transforma vidas. Em Malhador, mais uma vez teremos a oportunidade de atender a população de forma direta e eficaz, garantindo que todos tenham acesso aos direitos e serviços de qualidade”, afirmou.

A 43ª edição do programa é um meio para que a população de Malhador e região tenha acesso a um leque de serviços básicos, reforçando o compromisso do Governo de Sergipe em promover o desenvolvimento e bem-estar social para todos os municípios sergipanos.

Foto: Secc