População de Monte Alegre aproveita serviços do ‘Sergipe é aqui’

Nesta quinta-feira, 30, Monte Alegre de Sergipe recebeu, simbolicamente, o título de capital administrativa do estado, além de um leque de serviços e atendimentos para toda a população. Criado pelo Governo de Sergipe em fevereiro de 2023, o programa tem buscado se aproximar cada vez mais dos sergipanos e, somente no alto sertão, já passou por sete cidades, alcançando moradores de ponta a ponta.

Conhecido regionalmente pela forte produção agropecuária e de laticínios, o município pôde oferecer aos mais de 14 mil moradores da região serviços em diversas áreas de atenção básica, concentrados no entorno do Centro de Excelência 28 de Janeiro. Dentre os atendimentos disponibilizados, estiveram a emissão de documentos como RG, CPF e ID Jovem; renovação da Carteira Nacional de Habilitação (CNH); exames médicos e odontológicos; atualização vacinal; oficinas de segurança alimentar; orientações específicas para gestores sobre programas governamentais, entre outros serviços.

O casal de lavradores do povoado Baixa da Coxa, Teresinha de Jesus e José de Oliveira, de 66 e 72 anos, respectivamente, deslocaram-se para aproveitar a passagem do programa e renovar suas identidades. “Nosso RG estava vencido há mais de dez anos, já estava mais do que na hora de trocar. Quando chegamos aqui, viemos direto para a sala e o atendimento foi bem mais rápido”, destacou Teresinha.

Ainda na área da promoção da cidadania, um dos destaques da 39ª edição do programa foi a Defensoria Pública. Edivelda da Silva, 30, também veio do povoado e procurou o espaço da Defensoria para renovar as certidões de nascimento dos filhos, que já estavam vencidas. “Eu não tinha condições de me deslocar muito para fazer essa renovação e também precisava adicionar o nome do pai em um dos meninos, que estava sem. Quando o carro de som passou anunciando, me organizei cedo para resolver isso”, disse.

Na área da saúde, a lavradora Josileide Silva, 43, que passou por uma cirurgia há alguns meses, aproveitou os serviços do Centro de Hemoterapia de Sergipe (Hemose) para fazer um exame de sangue. “Faz um tempo que fiz meu último exame e já estava quase marcando um particular quando soube que aqui teria de graça. Também vou renovar meu registro e o do meu filho”, completou.

Esse também foi o caso da dona de casa Edileuza Santos, 56, que já havia agendado atendimento veterinário para sua gata. Ao saber que o castramóvel estaria disponível no evento, optou por trazê-la. “Eu queria castrá-la há algum tempo, inclusive já tinha marcado, mas aproveitei a presença da equipe, que foi muito atenciosa desde a triagem ontem, para trazer minha gata”, destacou.

Governo itinerante

Lançado em fevereiro de 2023, o programa tem como objetivo alcançar os 75 municípios sergipanos. Somente no sertão, o ‘Sergipe é Aqui’ já esteve em sete municípios. Agora, com a passagem por Monte Alegre de Sergipe, o programa continua seu compromisso de oferecer atendimento humanizado, acessível e gratuito para a população de todo o estado.

Foto: Thiago Santos