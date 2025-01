Neópolis: população tem dia dedicado à cidadania no ‘Sergipe é aqui’

Distante 121 km da capital Aracaju, o município de Neópolis recebeu nesta quinta-feira, 23, a 38ª edição do programa ‘Sergipe é aqui’, sendo também a primeira de 2025. Com uma estrutura itinerante concentrada no entorno do Centro de Excelência Marechal Pereira Lobo e na sede da prefeitura, mais de 170 serviços foram ofertados gratuitamente à população da região.

Coordenado pela Secretaria de Estado da Casa Civil (Secc), o programa chegou novamente à região do baixo São Francisco, dessa vez na capital sergipana do frevo. Com a missão de se aproximar ainda mais dos sergipanos, o Governo do Estado disponibilizou serviços como emissão de documentos (CPF, RG e ID Jovem), exames médicos nas Carretas do Homem e da Mulher, e estandes com artesanatos locais, entre outros, beneficiando os 16 mil habitantes de Neópolis.

Para o secretário-chefe da Casa Civil, Jorginho Araujo, o programa idealizado pelo Governo de Sergipe tem sido essencial para estreitar laços com a população. “Iniciamos mais um ano do ‘Sergipe é aqui’ trazendo mais de 170 serviços para o povo de Neópolis, olhando nos olhos de cada cidadão e cidadã e conhecendo, ainda mais de perto, as realidades e demandas de cada região”, destacou.

Cultura em evidência

Reconhecida como berço do frevo em Sergipe e pela produção de artesanato com palha de ouricuri, Neópolis teve na edição um destaque especial, o estande da economia solidária. Para o secretário municipal da Cultura, Gabriel Queiroz, o evento foi uma oportunidade única para os artistas locais.

“O ‘Sergipe é aqui’ transforma Neópolis pela primeira vez na capital do estado. Além de marcar nossa história, valoriza imensamente nossa terra e nossa cultura. Temos aqui quadros pintados à mão por artistas como Chicão Cardoso, Deolando Vieira e Elio Leotério, além da cooperativa de artesãs, com trabalhos em ouricuri”, afirmou.

O artista plástico Francisco Cardoso, conhecido como Chicão, de 36 anos, expôs seus quadros e falou sobre sua inspiração. “Aprendi a pintar com 8 anos e nunca mais parei. A arte faz parte da minha vida. Minhas obras destacam os detalhes e as paisagens de Neópolis, como o Rio São Francisco e o frevo”, revelou.

Já a artesã Lígia de Oliveira, presidente da Associação Formiguinhas em Ação, apresentou peças feitas com palha de ouricuri. “O que fazemos aqui é arte. Já levamos nosso artesanato sergipano para a Itália, e é sempre gratificante apresentá-lo para mais pessoas”, disse.

Serviços para todos

Outro ponto de destaque foi a Carreta da Mulher, que realizou exames médicos. Uerla Nunes, 60, baiana de acarajé, aproveitou para realizar exames de glicemia e endovaginal. Apesar de ser natural da Bahia, Uerla mudou-se para Neópolis há 12 anos e compartilhou sua experiência. “Quando conheci Neópolis, me apaixonei. A tranquilidade, o Rio São Francisco e o carnaval de frevo me conquistaram. Não quis mais voltar para a Bahia”, contou.

Compromisso com a cidadania

Desde a criação, o ‘Sergipe é aqui’ já beneficiou mais de 180 mil sergipanos, com atendimentos em 38 municípios. A expectativa do governo é continuar ampliando o alcance do programa, aproximando ainda mais a administração estadual das necessidades da população.

Foto: Igor Matias