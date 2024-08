População de Propriá vai às ruas para demonstrar que quer Luciano de Menininha prefeito

A população de Propriá tem ido em peso às ruas para demonstrar que querem Luciano de Menininha (PP) prefeito para mudar a realidade do município. No final de semana, mais dois atos deixaram esse sentimento claro. Durante um grande buzinaço com milhares de pessoas no Centro da cidade e uma caminhada no povoado Santa Cruz, o candidato recebeu manifestações de apoio à sua candidatura.

“A gente segue caminhando por Propriá e mostrando que o nosso projeto é o que tem compromisso com o futuro do município. E mais uma vez reunimos uma multidão em nosso buzinaço, mostrando que o povo de Propriá vai dar a resposta a quem hoje vem realizando uma péssima gestão em nosso município. Minha gratidão a cada um que foi às ruas mostrar o desejo de mudança votando no 11”, afirmou Luciano de Menininha.

Além do buzinaço, Luciano de Menininha também esteve no povoado Santa Cruz, reforçando o seu compromisso com o diálogo permanente com os cidadãos. “Conversamos olhando nos olhos e pudemos ouvir as inúmeras necessidades da comunidade, uma das várias localidades abandonadas pela gestão atual. Com fé em Deus mudaremos isso e daremos dignidade aos propriaenses. A resposta do povo é 11”, enfatizou o candidato a prefeito.

Luciano de Menininha tem o vereador Samuel da Cunha como companheiro de chapa na disputa pela Prefeitura de Propriá pela coligação “A resposta do povo”, composta pelos partidos Progressistas, União Brasil, PSB, Avante, PL, PSDB/Cidadania. O projeto representa o desejo da população de contar com uma gestão transparente, eficiente e comprometida com o desenvolvimento e focada em cuidar das pessoas da cidade.

Fonte e foto assessoria