População de Riachão do Dantas denuncia descaso por parte da gestão 

Moradores de Riachão do Dantas estão preocupados com o estado de abandono da Praça José do Carlos Dantas, conhecida popularmente como Praça do Matadouro Velho. O local, que já foi ponto de encontro e lazer, agora enfrenta sérios problemas de infraestrutura e manutenção, afetando a qualidade de vida da população ao redor.

Os bancos da praça estão destruídos, os brinquedos danificados e há uma rede de esgoto a céu aberto, criando um ambiente perigoso para as crianças que ali brincam. Os riscos à saúde são evidentes, com a presença de água parada favorecendo a proliferação do mosquito da dengue, além de outros potenciais problemas sanitários.

Em relato dado ao programa Passando a Limpo, da rádio Luandê FM, uma moradora destacou a urgência de intervenções por parte das autoridades municipais para revitalizar a praça e garantir um espaço seguro e adequado para todos. “Minha filha e meu neto moram aqui e eu sinto muito receio de deixar ele brincar aqui nessas condições, tanto pelo perigo dos brinquedos, quanto pelo esgoto”, afirmou ela.

Além disso, a população de Riachão do Dantas vem enfrentando dificuldades com a falta de medicamentos nos postos de saúde da cidade, agravando ainda mais a sensação de desamparo.

Os cidadãos esperam uma resposta efetiva e rápida para essas questões, buscando melhorias que possam transformar a realidade local e assegurar bem-estar para todos os habitantes.

Fonte programa Passando a Limpo, da rádio Luandê FM