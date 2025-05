População de Rosário recebe 48ª edição do ‘Sergipe é aqui’ nesta sexta-feira

O município de Rosário do Catete será a quinta cidade do Vale do Cotinguiba a receber a caravana itinerante do ‘Sergipe é aqui’, alcançando 66% dos moradores da região já atendidos pelo programa. Nesta sexta-feira, 16, a caravana chega a Rosário com atendimentos e serviços públicos, promovendo cidadania e bem-estar para todos. A partir das 8h, a população do município e das regiões vizinhas terão acesso aos mais de 160 serviços ofertados pelo programa, concentrados no entorno do Centro de Excelência Leandro Maciel e da Prefeitura Municipal.

O programa nasceu como uma ferramenta de extensão do Governo para alcançar os sergipanos em todas as regiões do estado, de forma humanizada. Entre as ações disponíveis, estarão os atendimentos na área da saúde, com exames médicos e odontológicos, testes rápidos, doação de sangue e cadastro para doação de medula óssea. A emissão de documentos também está entre os serviços mais procurados nas edições anteriores, incluindo RG, CPF, ID Jovem, segunda via da CNH e certidão de nascimento. Além disso, serão ofertadas oficinas, palestras, orientações jurídicas, atendimento da Defensoria Pública, entre outros serviços.

O secretário-chefe da Casa Civil, Jorginho Araújo, ressaltou a importância do programa como ferramenta de aproximação entre o Governo do Estado e a população. “O ‘Sergipe é aqui’ é um programa de governo itinerante idealizado pelo governador Fábio Mitidieri antes mesmo de assumir a gestão, com o objetivo de aproximar a máquina pública da população, reforçando a oferta de mais de 160 serviços em um único dia. O programa se consolidou e tem sido um sucesso por onde passa. Em dois anos de gestão, já chegou a 47 municípios e realizou mais de 200 mil atendimentos”, destaca.

Segundo o secretário-executivo da Casa Civil, André Clementino, o impacto positivo das edições anteriores reforça a relevância da continuidade da iniciativa. “O ‘Sergipe é aqui’ tem sido uma verdadeira transformação para as cidades atendidas. Cada edição é uma oportunidade de levar serviços essenciais, conhecer ainda mais a população e promover a cidadania de forma prática e eficiente. Estamos comprometidos em levar o Governo mais perto das pessoas, garantindo que todos tenham acesso aos seus direitos e conheçam todas as pastas da gestão”, frisa.

Para o prefeito de Rosário do Catete, César Resende, receber a 48ª edição do programa no município representa um olhar humanizado do Governo de Sergipe para com a população. “Estamos todos muito ansiosos pela programação e pela oferta de tantos serviços que teremos aqui, no centro da nossa cidade. Tenho certeza de que será um dia bastante produtivo para todos nós”, ressalta.

Com a realização da 48ª edição em Rosário do Catete, o programa ‘Sergipe é aqui’ segue reafirmando seu compromisso com a interiorização dos serviços públicos, promovendo inclusão social e cidadania para todos os sergipanos.

Foto: Luiz Henrique Bugia