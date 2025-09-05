POPULAÇÃO DE SALGADO É BENEFICIADA COM MAIS DE 160 SERVIÇOS DURANTE PASSAGEM DA EDIÇÃO DO ‘SERGIPE É AQUI’

Conhecido como ‘Cidade das Águas’, o município de Salgado, com aproximadamente 20 mil habitantes, recebeu a caravana itinerante do programa ‘Sergipe é aqui’ com um leque de mais de 160 serviços. Ao longo desta sexta-feira, 5, a população teve acesso a atendimentos como castração de felinos, coleta de sangue para exames, emissão de documentos (CIN, CPF, certidão de nascimento e ID Jovem), exames nas Carretas da Mulher e do Homem, negociação de dívidas, avaliação bucal para diagnóstico de câncer de boca, encaminhamento de cirurgias, cortes de cabelo e muito mais.

Criado em fevereiro de 2023 pelo Governo do Estado, o programa já realizou mais de 300 mil atendimentos, ao longo dos últimos dois anos, e tem transformado a vida de milhares de sergipanos, como Josué Ribeiro. “Vim ao ‘Sergipe é aqui’ para trocar o meu RG porque sou de São Paulo e chegou a hora de me tornar verdadeiramente sergipano”, destacou o morador.

Além do RG, Josué, que mora no município há dois anos, também aproveitou a edição para realizar a castração do seu gato. “Trouxe o meu gatinho, o Luan Santana, para fazer a castração, e tem sido tudo muito bom. Desde ontem, na triagem, todo mundo tem atendido ele super bem”, contou.

Na área da saúde, a pensionista Edvalda Santos aproveitou a passagem do programa para renovar alguns exames que estavam pendentes. “Estou entrando em um tratamento e, quando soube que esses atendimentos estariam disponíveis hoje, decidi fazer meu exame de ultrassom transvaginal, de glicemia e de sangue. Fui muito bem atendida e, com certeza, voltaria outras vezes”, destacou.

Para muitos cidadãos, o ‘Sergipe é aqui’ surgiu como uma oportunidade de resolver pendências de forma rápida e com a possibilidade de encontrar diversos serviços em um só lugar. Para a dona de casa Selma Rosa, do povoado Quebrada I, poder fazer o exame de lâmina gratuitamente foi motivo de alegria. “Fiz esse exame no ano passado, no particular, então, não precisar pagar o valor que paguei e ainda ser atendida logo cedo foi muito bom, ajuda bastante a nossa vida”, considerou.

Em cada edição do ‘Sergipe é aqui’, jovens entre 15 e 29 anos podem emitir a carteirinha do IDJovem, que garante gratuidade e meia-entrada em cinemas, passagens interestaduais, shows e jogos de futebol. O estudante Gustavo Matos foi um dos salgadenses que conheceu o benefício durante a edição. “Cheguei ao local para tirar minha carteirinha de estudante e, quando me explicaram todos os benefícios que o ID Jovem proporciona, aproveitei para fazer a minha, já que gosto muito de viajar e, agora, poderei fazer isso mais vezes”, completou.

