População de São Francisco será beneficiada com serviços na 47ª edição do ‘Sergipe é aqui’

Com mais da metade dos municípios sergipanos contemplados ao longo de dois anos, o programa criado com a missão de humanizar os serviços ofertados pelo Governo do Estado, se consolida cada vez mais como um meio de promover a cidadania no estado. Localizado a 67,3 quilômetros de Aracaju, capital de Sergipe, e conhecido por possuir o maior cajueiro do estado, o município de São Francisco se tornará, simbolicamente, nesta terça-feira, 13, a sede administrativa do Estado por um dia, com a passagem da 47ª edição do ‘Sergipe é aqui’.

Durante todo o dia, os mais de 3 mil moradores da região terão acesso a mais de 160 serviços em diversas áreas, como saúde, infraestrutura e emissão de documentos. A estrutura estará concentrada no entorno da Escola Municipal Leandro Maciel e na sede da prefeitura local. Entre os atendimentos disponíveis estarão a renovação vacinal; doação de sangue e cadastro de medula óssea; emissões de documentos como RG, CPF e o ID Jovem; renovação da Carteira Nacional de Habilitação (CNH); exames médicos, disponibilizados nas carretas do Homem e da Mulher; atendimentos odontológicos; orientações jurídicas e acordos de dívidas; vistoria de veículos, entre outros.

Para o secretário-chefe da Casa Civil (Secc), Jorginho Araujo, a 47ª edição do programa ‘Sergipe é aqui’ em São Francisco reafirma o compromisso com a interiorização dos serviços públicos e a promoção da cidadania. “Estamos levando mais de 160 serviços essenciais à população, incluindo atendimentos médicos, emissão de documentos, orientações jurídicas e cursos profissionalizantes. A ação é um reflexo da gestão do governador Fábio Mitidieri, que busca aproximar o governo das pessoas, especialmente daquelas que moram em regiões mais distantes da capital”, afirma.

Segundo o secretário-executivo da Casa Civil (Secc), André Clementino, o programa reforça em cada edição a preocupação do Governo do Estado com uma gestão cada vez mais próxima da população. “O ‘Sergipe é aqui’ nasceu com o propósito de aproximar o Governo do Estado da população, levando os serviços públicos para onde o povo está. Chegar a 47ª edição com mais de 160 atendimentos ofertados em um único dia mostra o quanto esse programa tem transformado a forma de gestão. Em São Francisco, não estamos apenas ofertando serviços, estamos promovendo cidadania, garantindo direitos e fortalecendo a presença do Estado nas regiões. E essa é a nossa missão, cuidar das pessoas com eficiência, respeito e escuta ativa”, destaca.

O prefeito de São Francisco, Eduardo Barbosa, ressaltou a grande expectativa da população para a chegada do programa. “Todos no município estão ansiosos para o dia 13. Receber a 47ª edição do ‘Sergipe é aqui’ representa uma oportunidade importante para o desenvolvimento local. Estamos confiantes de que essa ação trará avanços significativos em áreas como saúde, infraestrutura e, principalmente, no fortalecimento da relação entre o Governo do Estado e os moradores da nossa cidade”, afirma.

Foto: Secc