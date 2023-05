“População do Santa Maria está sofrendo por causa das chuvas”, diz Vereador Cícero

Durante pronunciamento na Câmara Municipal, o vereador Cícero do Santa Maria (PODEMOS), lamentou a situação que o Bairro Santa Maria vem enfrentando nos períodos das chuvas.

Em tom de indignação, o vereador afirmou que desde o início do seu meu mandato, cobra atenção da gestão a solução para algumas demandas específicas que poderiam aliviar o sofrimento das pessoas.

“Mais uma vez volto cobrar e afirmar que se existisse a contenção do morro do Conjunto Valadares, ao menos impediria que a lama se espalhasse pelas várias ruas da região. Outra situação que precisa ser tomada uma providência é em reação às Caixas entupidas que também prejudicam a vazão da água”, afirmou.

Cícero, disse também reconhecer que obras de infraestrutura estão nos projetos da gestão municipal, mas, enfatizou que a teoria precisa ser transformada em prática o mais rápido possível, pois se diz preocupado com o que pode acontecer ainda na comunidade nos próximos meses.

“A minha preocupação é que as chuvas vão continuar, teremos um período de inverso chuvoso, é algo precisa ser feito imediatamente ou a população do Santa Maria continuará sofrendo. As obras precisam sair do papel e começar de fato a aliviar os prejuízos das pessoas”, finalizou.

Da assessoria

Foto Gilton Rosas