População e os turistas se despedem da Semana da Sergipanidade

A Semana da Sergipanidade, iniciada no dia 15 de outubro, na Praça Fausto Cardoso, em Aracaju, encerrou a programação neste domingo, 27 de outubro. A iniciativa, promovida pelo Sistema Fecomércio-Sesc-Senac, em parceria com o Governo de Sergipe, por meio da Fundação de Cultura e Arte Aperipê (Funcap), teve como objetivo valorizar a cultura sergipana em suas diversas formas.

Durante os 13 dias de atividades, a Praça recebeu apresentações musicais, artesanato, gastronomia, exposição literária, oficinas e outras manifestações artísticas. O evento atraiu um público diverso, interessado em vivenciar a riqueza cultural do estado.

Atrações culturais

Encerrando a programação, o domingo reuniu apresentações que celebraram a pluralidade cultural sergipana. Começando pelo ritmo do reggae trazido pela Banda Reação. O baixista Ras Lau se emocionou com a recepção animada do público. “Tocar na Semana da Sergipanidade para gente é um dos melhores sentimentos que pode haver. Isso eu partindo para aquele Ras lau de 24 anos atrás, quando a banda Reação começou, a gente queria, mas não imaginava que seria assim a voz do público, que o público já estivesse cantando nosso som, a coisa mais linda. A gente canta, a gente toca, a gente se arrepia, a gente chora nesse momento”, disse.

O cantor Luiz Fontineli encerrou o evento com um show que mesclou clássicos do forró e composições próprias. “É uma honra encerrar um evento que celebra a sergipanidade. Para mim, foi um grande incentivo e uma enorme felicidade. Este projeto precisa continuar, pois representa o amor e o orgulho pelo nosso Sergipe”, afirmou.

Fomento à economia

A gastronomia sergipana também foi destaque, com pratos típicos nos 15 stands disponíveis, com ênfase na valorização dos ingredientes sergipanos. “O evento engrandece nossa cultura e culinária. Foi uma oportunidade de mostrar o que temos de melhor”, destacou o chefe de cozinha Uidison Cachorriso.

A Semana da Sergipanidade também impulsionou a economia criativa, com a participação de dezenas de artesãos e pequenos empreendedores de 12 municípios. Denilson Aragão, artesão de Santana do São Francisco, destacou a importância do evento para o artesanato. “Este festival nos dá a oportunidade de mostrar nossa cultura e tradições. Fiquei muito feliz em representar nossa arte”.

As tradicionais delícias de São Cristóvão, como bricelets, queijadinhas e o pisa macio, também marcaram presença. Para o expositor Diego Souza, a feira é muito importante. “Estamos aqui divulgando nossas comidas, que são patrimônios imateriais de Sergipe. Os sergipanos e turistas vêm, experimentam e conhecem mais sobre o nosso estado”, disse.

Aprovação do público

O público compareceu em peso ao evento. Cláudio Almeida, morador de Aracaju, assistiu de perto cada uma das atrações. “A praça é do povo, e esse evento é para o povo. Ter isso tão claro, refletido na programação que valoriza nossos artistas e nossos brincantes, faz toda a diferença”, comentou.

Já Ana Paula Oliveira, que veio de São Cristóvão com a família, elogiou a programação diversificada. “É bom que tenhamos eventos assim, que nos lembrem da nossa identidade e da riqueza cultural do nosso estado. Trouxe meus filhos para conhecerem mais as tradições de Sergipe, e eles adoraram o passeio”, afirmou.

Esta foi a segunda edição da Semana da Sergipanidade, que já se consolidou no calendário cultural do estado. O evento retorna no próximo ano, com novas atrações e atividades para toda a família.

Foto: Marco Ferro