População reclama do atendimento no Hospital Municipal da Barra

Vídeos que circulam nas redes sociais mostram pacientes reclamando da situação enfrentada por quem busca o Hospital Municipal da Barra dos Coqueiros. Entre as reclamações, a falta de profissionais e a demora no atendimento na unidade.

Nos vídeos, um dos pacientes que relata os problemas no Hospital Municipal reclama de uma possível tentativa de intimidação.

As imagens divulgadas demonstram a situação da saúde pública no município da Grande Aracaju, que tem recebido muitas reclamações da população que depende do SUS.

CS Assessoria & Comunicação