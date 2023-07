Por iniciativa de Adilton Lima, encontro cultural é realizado na cidade de Boquim

Com o objetivo de incentivar os artistas de Boquim e os fazedores de cultura, o empresário Adilton Lima realizou no último domingo (2), em parceria com a Delizza Pizzaria, o Encontro Cultural do município boquinhense.

Na ocasião se apresentaram a Banda de Pífano do Mestre Tonho Preto, a cordelista Ana Reis e a banda Ritmos do Acordeon.

“Que mais momentos iguais a esse sejam realizados, que possamos dar a nossa contribuição aos abnegados fazedores de cultura do nosso município. Boquim pode mais!”, destacou Adilton Lima.

Ascom – Adilton Lima