Por mais transparência, Câmara de Boquim lança aplicativo para celular

A Câmara de Boquim, através da sua Assessoria de Comunicação, foi a primeira Casa Legislativa de Sergipe a lançar um aplicativo para celular que mostra de forma atualizada todas as suas atividades. Ele está disponível no Google Play e na App Store e vai garantir mais transparência à atuação da Nova Casa do Povo.

No aplicativo, os boquinenses vão encontrar basicamente tudo o que está no site: quem são os vereadores, notícias atualizadas, Ouvidoria Legislativa, TV Câmara, Proposições, Legislação, Mesa Diretora, Transparência e Acesso à Informação, Comissões, Presença em Plenário, Pautas das Sessões Plenárias, Relatórios e Atas das Sessões Plenárias, além de Webmail.

A diferença é que o acesso será mais rápido e tudo está bem na palma da mão do cidadão boquinense que quiser acompanhar como os parlamentares estão atuando e representando o povo e o município de Boquim.

O aplicativo foi desenvolvido pela Gênesis Governança Pública e Corporativa, uma empresa genuinamente sergipana e que trabalha focada no Gerenciamento de Atos Legislativos.

Acompanhe os trabalhos da Câmara de Boquim pelos canais de Comunicação, através das redes sociais e do canal do YouTube.

TDantas Comunicação AGÊNCIA DE NOTÍCIAS