Portal da Transparência de Itaporanga d’Ajuda alcança nota 10 e se destaca como referência

Itaporanga recebe reconhecimento do Tribunal de Contas por seu nível elevado de transparência governamental.

O Portal da Transparência de Itaporanga d’Ajuda alcançou a nota 10, segundo avaliação recente do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe (TCE/SE). Essa conquista coloca o município em destaque como referência no quesito transparência governamental.

No ano passado, durante a apuração realizada pelo TCE, Itaporanga d’Ajuda obteve a nota de 8,3, já considerada satisfatória em termos de transparência. No entanto, a Assessoria Jurídica da prefeitura empenhou-se em comprovar o cumprimento dos itens que haviam sido apontados como faltantes para alcançar a pontuação máxima.

Graças aos esforços da administração municipal em sanar essas pendências, no dia 23 deste mês, o TCE enviou um ofício retificando a nota anterior e atribuindo à Prefeitura de Itaporanga d’Ajuda o aclamado 10, classificando-a agora como um exemplo de nível elevado em transparência.

O Portal da Transparência é uma ferramenta fundamental para garantir que a população tenha acesso fácil e rápido às informações sobre a gestão pública. Com o portal institucional do município sendo reconhecido como nota 10, os cidadãos de Itaporanga d’Ajuda têm à disposição um canal confiável e completo para acompanhar os gastos, investimentos e ações do poder público.

Essa conquista é resultado de um trabalho conjunto entre as secretarias municipais, que se empenharam em disponibilizar as informações de forma clara e acessível, e a população, que pode exercer um papel ativo na fiscalização e no controle social.

Além de ser uma importante ferramenta para a transparência, o Portal da Transparência contribui para a prevenção de irregularidades e para o combate à corrupção. Com todas as informações disponíveis de forma transparente, a gestão pública se torna mais eficiente e responsável, permitindo que os recursos sejam direcionados de maneira adequada e em benefício da comunidade.

Para o prefeito Otávio Sobral, o reconhecimento do Tribunal de Contas reforça o compromisso da Prefeitura de Itaporanga d’Ajuda em promover uma gestão transparente e responsável, sendo exemplo para outros municípios do estado de Sergipe. “A nota máxima obtida no Portal da Transparência é motivo de orgulho para a cidade e demonstra a seriedade com que a administração municipal trata a transparência governamental, onde os cidadãos têm voz e participação ativa numa sociedade mais justa e responsável”, concluiu o prefeito.

Fonte e foto assessoria