Possibilidade de chuva no litoral, agreste e sertão vai gerar acumulado expressivo até o início de agosto

Um novo ciclo de chuvas se aproxima do território sergipano e segue até o início de agosto, gerando acumulados expressivos em todas as regiões. É o que indica a análise mais recente divulgada nesta terça-feira, 18, pela Gerência de Meteorologia e Mudanças Climáticas da Secretaria de Estado do Meio Ambiente (Semac). Para o litoral, a previsão é que o volume de precipitação possa atingir os 100 mm; já no agreste, pode chegar a 80 mm; e no sertão, 40 mm.

Quanto à intensidade, são esperadas chuvas fracas e persistentes no litoral e agreste, e leves a fracas no sertão sergipano. De acordo com a meteorologista da Semac, Wanda Tathyana de Castro, essa condição ocorre por conta do aquecimento no Oceano Atlântico, que acaba favorecendo a incidência de chuvas no leste do Nordeste. “Dessa forma, todas as regiões de Sergipe devem ultrapassar a média climatológica para o mês de julho”, frisou.

A meteorologista chama a atenção para os riscos associados ao acumulado de precipitações. “Como o solo já está encharcado por conta das chuvas, o risco para quem vive próximo a encostas tende a ser maior. A ocorrência de chuvas também pode apresentar riscos em rodovias, alagamentos, transbordamento de pequenos córregos e riachos, e dos principais rios e lagos de Sergipe”, destacou Wanda Tathyana.

A previsão do tempo completa está disponível para consulta no site: simese.se.gov.br/

Foto: Arthuro Paganini