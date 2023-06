Postos de combustíveis são fiscalizados pelo MPE em Aracaju

O Ministério Público de Sergipe (MP-SE) deflagrou na manhã desta terça-feira (13) uma operação de fiscalização da qualidade do combustível e de eventuais fraudes volumétricas em postos de combustíveis em Aracaju.

O trabalho conta com o apoio da Secretaria de Segurança Pública, da Agência Nacional doPetróleo (ANP), do Instituto de Tecnologia e Pesquisas de Sergipe (ITPS) e dos Procons estadual e de municipal de Aracaju.

Os fiscais verificaram a qualidade dos combustíveis, o fornecimento do volume correto pelas bombas medidoras, adequação dos equipamentos e instrumentos necessários ao correto manuseio dos produtos, documentações de outorga da empresa e relativas às movimentações dos combustíveis.

As ações de fiscalização da ANP são planejadas a partir de diversos vetores de inteligência, como informações da Ouvidoria da própria Agência com manifestações dos consumidores, dados do Programa de Monitoramento da Qualidade dos Combustíveis (PMQC) e informações de outros órgãos e da área de Inteligência da ANP. Dessa forma, as ações são focadas nas regiões e agentes econômicos com indícios de irregularidades.

Com informações do MP