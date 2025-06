Povoados de Porto da Folha recebem nova rede de água da Iguá Sergipe

A Iguá Sergipe solucionou o problema de desabastecimento crônico nos povoados Canudos, Alto do Vicano, Maria Dória e Borocoto, localizados no município de Porto da Folha. Durante quinze dias de serviço, a equipe operacional da concessionária realizou a substituição de 250 metros de rede por um material mais resistente e, nos locais onde havia rede isolada, implementou a interligação dos imóveis ao sistema de rede de água. Além disso, foram instalados equipamentos para redução de pressão, bem como foram feitos reparos para evitar vazamentos de água.

A região era impactada pelo desabastecimento crônico, no entanto, a falta de água nos três povoados citados havia piorado nos últimos 60 dias. “Assim que tomou conhecimento, a empresa coletou os dados e atuou nas melhorias, substituindo material que estava frágil e não suportava a pressão elevada, por um material mais resistente. Além disso, identificamos pontos de obstrução na rede, que também foram corrigidos. Onde havia rede isolada, fizemos a interligação adequada. Com isso, estamos solucionando um problema que há anos afetava diretamente a qualidade de vida dos moradores”, explica o gerente regional da Iguá Sergipe, Fernando Teles.

No município de Porto da Folha, a Iguá Sergipe continua atuando na implantação de uma nova adutora de aproximadamente 10 km, cuja derivação virá da adutora do Semiárido, até a chegada no reservatório elevado existente no povoado Lagoa do Rancho. Iniciada no mês de fevereiro e prevista para ser finalizada no segundo semestre de 2025, a nova adutora fortalecerá o sistema de abastecimento de água da região, beneficiando mais de 5 mil habitantes com a conclusão do projeto.

A iniciativa integra o plano de ações estruturantes da Iguá Sergipe para ampliar o acesso à água tratada e promover maior regularidade no fornecimento, sobretudo em áreas historicamente vulneráveis. As intervenções também reforçam o compromisso da concessionária com a melhoria contínua dos serviços.

Sobre a Iguá Sergipe: Com a concessão parcial para a prestação de serviços de saneamento básico à população sergipana, a Iguá Sergipe é responsável pelo abastecimento de água e esgotamento em Sergipe. Com o início da operação plena, em maio de 2025, a companhia inicia investimentos em saneamento básico na região, beneficiando mais de 2 milhões de pessoas ao longo dos 35 anos do contrato. Alinhada ao Marco Legal do Saneamento, que estabelece a meta de universalizar o acesso à água potável e ao esgotamento sanitário no Brasil até 2033, a Iguá Sergipe promove mais saúde, qualidade de vida e desenvolvimento sustentável no estado.

Sobre a Iguá Saneamento: A Iguá Saneamento é uma das maiores empresas do setor de saneamento no Brasil, com operações em 121 municípios de seis estados:

Alagoas, Mato Grosso, Paraná, Rio de Janeiro, São Paulo e Sergipe. A empresa presta serviços de saneamento básico que beneficiarão aproximadamente 6 milhões

de pessoas nas áreas atendidas, por meio de concessões e parcerias público-privadas. A companhia é signatária do Pacto Global da ONU e atua nos Movimentos 2030, com foco na segurança hídrica, redução de emissões de CO₂ e aumento da diversidade na liderança. Em 2024, foi eleita pela oitava vez consecutiva como excelente empresa para se trabalhar pela consultoria Great Place to Work (GPTW). Saiba mais em www.igua.com.br.

Texto e foto Iguá Sergipe