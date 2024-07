Os partidos PP e União Brasil realizam a convenção partidária para oficialização dos nomes do vereador Totinha (PP) e do empresário Farmacinha da Serragem (União Brasil) para prefeito e vice, respectivamente, do município de Tomar do Geru.

O ato político será realizado no dia 3 de agosto, às 17h11, no Largo da Santa (Embaixo da Academia).

A chapa majoritária conta com o apoio do prefeito de Tomar do Geru, Pedrinho de Balbino (PP).

Da assessoria