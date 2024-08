PP oficializa Dr. Niltinho e Professora Vânia como pré-candidatos em Pirambu

Em um ato bastante prestigiado, o Partido Progressistas (PP) oficializou na última quarta-feira, 31, as pré-candidaturas de Dr. Niltinho a prefeito e da professora Vânia a vice-prefeita de Pirambu.

A solenidade ocorreu na Câmara Municipal de Vereadores, reunindo pré-candidatos a vereador, apoiadores, lideranças locais e estaduais, incluindo o senador Laércio Oliveira e o deputado federal Thiago de Joaldo.

Durante o evento, o senador Laércio Oliveira enalteceu a capacidade e o comprometimento de Dr. Niltinho e da professora Vânia com a cidade. “É um homem qualificado, poderia estar seguindo a sua vida longe da política, assim como a professora Vânia, mas eles se voltam para seu povo e se colocam à disposição para ajudar o município. Mas, para Dr. Niltinho fazer a mudança que Pirambu precisa e é desejo do seu povo, ele vai precisar muito da ajuda de todos vocês”, destacou Laércio.

O deputado federal Thiago de Joaldo também expressou seu apoio e esperança na dupla, afirmando que representam dignidade e liberdade para a população de Pirambu. “Vejo na representação deles a dignidade, a liberdade e um futuro melhor para o povo. Pirambu precisa de reconstrução, como o turismo, a história dessa cidade que tem belezas naturais fantásticas e precisam ser exploradas para gerar empreendedorismo na área turística”, destacou.

Dr. Niltinho, ao discursar, expressou a emoção de participar do ato político e a confiança na vitória para promover a mudança que Pirambu necessita. “Muita emoção. O senador Laércio fez um discurso de apoio e nós vamos ganhar a eleição com a força do nosso agrupamento para mudar Pirambu de verdade. A população não aguenta mais tanto sofrimento e ausência de políticas públicas”, afirmou o pré-candidato.

A cerimônia contou também com as presenças dos ex-prefeitos Zé Nilton, Dra. Silvia Palmeira e Dr. Marcos, a pré-candidata a prefeita de Japaratuba, Sizi da Saúde, os vereadores Jadna Bezerra e Carlos André, o presidente da Câmara Municipal de Japaratuba, vereador Valdir Neguinho, o presidente do PP, Manildo, além de lideranças locais que apoiam o projeto de transformação em Pirambu. O evento marcou o início de uma campanha que promete trazer mudanças significativas para o município.

