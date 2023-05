PPA Participativo voltará a ser discutido na próxima terça-feira

Na manhã desta quinta-feira, dia 25 de maio, aconteceu a Plenária do Planejamento Plurianual (PPA Participativo) na sede da Central Única dos Trabalhadores (CUT Sergipe). Na próxima terça-feira, dia 30, haverá uma nova reunião com uma comissão formada hoje para planejar a mobilização social para a construção do PPA Participativo.

Hoje, o secretário de Mobilização e Relação com os Movimentos Sociais da CUT/SE, Paulo Lira, e o presidente da Seção Sergipe da ASSIBGE, Elves Vitoriano, apresentaram a metodologia para discussão do PPA do Governo, bem como os instrumentais guia, o manual do PPA (2024-2027), o site do PPA para votação das propostas para ao PPA e também para inserir propostas ao PPA.

O Governo Federal disponibilizou 28 programas prioritários, e além desses, mais 80 propostas. Na data de 22 de junho acontecerá a Plenária de Sergipe do PPA Participativo, até lá, o movimento sindical e social de Sergipe vão fortalecer a mobilização popular.

O presidente da CUT/SE, Roberto Silva e as diretoras e diretores da CUT/SE, Quitéria Santos, Paulo Lira, Joelma Dias, Claudia Oliveira, Iara Nascimento e Vanessa Ferreira participaram dos debates junto aos militantes do MST, MPA, Coletivo RUAS, MTST, FETAM, UBM, SINPAF, Sinpsi, Sindomestico, Sindisan, Sindibrito, Sindisocorro, ASSIBGE, Sindiscose, UGT, Sindicato do Comércio, PT, PSOL, mandatos da vereadora Ângela Melo, da vereadora Sônia Meire e da deputada estadual Linda Brasil, UJC, UP, Coletivo de Mulheres Olga Benário, Consulta Popular e Levante Popular da Juventude.

Por Iracema Corso