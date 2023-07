Praça da Pedra da Paciência vira Bem de Interesse Cultural de Sergipe

De autoria do deputado estadual Neto Batalha (PP), foi aprovado um projeto de lei para tornar a Praça da Pedra da Paciência um Bem de Interesse Cultural de Sergipe. “É um título que valoriza e reconhece uma das belezas naturais de nosso Estado. Com a medida, esperamos potencializar o turismo na cidade de Itabi, distante 138 km de Aracaju”, destacou o parlamentar.

A praça é conhecida pelas gigantes pedras localizadas em seu centro, entre elas a da paciência, que embora gigantesca, se equilibra ‘pacientemente` sobre uma base de diâmetro minúsculo, dando aos observadores a impressão de que a qualquer momento irá se soltar.

“Mais que um simples espaço de encontro, o local compreende uma área total de 8.946 m² e faz parte da história do município, uma vez que o nome Itabi, que em tupi-guarani significa duas pedras (ita, “pedra” e bi, “duas”) é derivado do monumento natural”, acrescentou o deputado.

Além da pedra da paciência, o local possui parque infantil, quadras de esporte, piscina, restaurante, espaço cultural para apresentações artísticas, além de contar com infraestruturas básicas como banheiros e vestiários na região da piscina.

De acordo com Neto Batalha, a Praça da Pedra da Paciência é motivo de orgulho dos moradores de Itabi, além de ser um ponto turístico importante e permeado de história que se entrelaça com a gênese do município.

Da assessoria

Foto: Sergipe Turismo