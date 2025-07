Praça São Francisco celebra 15 anos como Patrimônio Mundial da Humanidade em 1º de agosto

No dia 1º de agosto, a Praça São Francisco celebra 15 anos desde que recebeu o título de Patrimônio Mundial da Humanidade pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco). Para comemorar essa conquista que coloca a Cidade Mãe de Sergipe sob a atenção mundial como referência de cultura e história, a Prefeitura de São Cristóvão preparou uma programação especial, com destaque para uma edição comemorativa do projeto Cidade Seresta e a exposição “Por vir é agora: 15 anos de Chancela da Praça São Francisco”. A noite cultural também contará com a reinauguração do Museu Histórico de Sergipe, promovida pelo Governo do Estado.

A programação terá início com a exposição “Por vir é agora: 15 anos de Chancela da Praça São Francisco”, que será realizada no Iphan, às 15h. A mostra, promovida por meio da Fundação Municipal de Cultura e Turismo (Fumctur), apresenta vídeos e fotografias que retratam a história da praça como espaço de celebrações, procissões e expressões culturais que conectam diferentes gerações.

Às 19h, será realizada a entrega da restauração do Museu Histórico de Sergipe, obra do Governo do Estado por meio da Fundação de Cultura e Arte Aperipê (Funcap). Na ocasião, a Prefeitura homenageará personalidades ligadas à preservação da cultura local.

Encerrando a noite, às 20h, o projeto Cidade Seresta volta à Praça São Francisco com shows de Odair José, Lene Hall e Tatah Santana. Realizado trimestralmente, o evento é promovido pela Fundação Municipal de Cultura e Turismo (Fumctur) e pela Funcap.

