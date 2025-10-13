PRAÇA SÃO FRANCISCO EVIDENCIA A HISTÓRIA E A CULTURA DE SERGIPE COMO PATRIMÔNIO DA HUMANIDADE

Primeira capital de Sergipe e quarta cidade mais antiga do Brasil, São Cristóvão guarda um dos 23 patrimônios da humanidade localizados no Brasil: a Praça São Francisco.

Esse é o 11º Patrimônio Cultural da Humanidade reconhecido pela Organização das Nações Unidas para a Ciência e a Cultura (Unesco) no país. Chancela concedida há 15 anos, o título evidencia a importância cultural e histórica de Sergipe para o Brasil e para o mundo.

Os patrimônios mundiais, como são chamados, podem ser prédios, monumentos, paisagens ou cidades inteiras. Atualmente, o Brasil possui 23 bens inscritos na lista da Unesco. A Praça São Francisco figura na relação entre os 15 patrimônios culturais mundiais no país, presentes em dez estados brasileiros.

No quadrilátero da praça em São Cristóvão, cidade fundada em 1590, os prédios históricos evidenciam técnicas da arquitetura espanhola e portuguesa, que remetem à União Ibérica. A chancela da Unesco ao sítio histórico sergipano, concedida em 1º de agosto de 2010, reconhece o valor histórico e cultural mundial da construção.

O equipamento engloba um conjunto arquitetônico colonial composto pela Casa da Misericórdia; o antigo Palácio Provincial, hoje Museu Histórico de Sergipe, reaberto em 1º de agosto de 2025, após reforma realizada pelo Governo de Sergipe; a Igreja e Convento São Francisco; Museu de Arte Sacra; Casa do Iphan; Casa do Folclore; Biblioteca Pública e mais quatro casas residenciais, situadas no Centro da cidade.

O diretor-presidente da Fundação de Cultura e Arte Aperipê (Funcap), Gustavo Paixão, explica a importância do reconhecimento na preservação de elementos da cultura e história sergipana. “A Praça São Francisco é um vetor fundamental para o desenvolvimento do turismo cultural na região, gerando oportunidades econômicas, fortalecendo a educação e o conhecimento histórico entre a população local. Portanto, investir na conservação e promoção da Praça São Francisco não é apenas preservar o passado, mas, também, construir um futuro sustentável e valorizado para a nossa comunidade e país”, ressalta.

Turismo impulsionado

Nos últimos 15 anos, desde o título concedido pela Unesco, a cidade histórica da região metropolitana de Aracaju viu o turismo crescer, com a chegada de visitantes do estado e do país em busca de aprofundar o conhecimento e apreciar as belezas de São Cristóvão.

Segundo a empresária Maíra de Oliveira, que tem um café e pousada na cidade, a rica história de São Cristóvão encanta sergipanos e turistas que visitam a cidade. “É bastante importante para o estado e para a cidade ter um patrimônio como esse, é uma riqueza enorme. Não tem quem não se deslumbre com as ruas de São Cristóvão e com essa praça maravilhosa, ao olhar para as fachadas e os museus. A gente escuta isso de quem nos visita”, revela.

Para o mototaxista Gilvan de Andrade, que reside em São Cristóvão há 54 anos, a chancela e valorização do patrimônio cultural trouxe mais desenvolvimento ao município. “É muito importante, também, para o turismo porque é uma cidade histórica e vêm muitos turistas à nossa cidade, o que gera emprego e renda”, avalia.

Reconhecimento

A secretária de Articulação e Comitês de Cultura do Ministério da Cultura (MinC), Roberta Cristina Martins, reforça que a Praça São Francisco tem relevância internacional. “A mistura de características arquitetônicas portuguesas e espanholas dão uma entonação quase única no mundo, rara. Acho que a nossa missão é tornar esse patrimônio cada vez mais famoso. O Brasil precisa conhecer a cultura sergipana, mas também precisa conhecer esse patrimônio tão especial que conta parte da nossa história e do que nós somos”, defende.

Segundo o superintendente do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), Luiz Eduardo Oliva, a cidade se consolidou, ainda, como uma caixa de ressonância permanente da cultura sergipana e brasileira. “Há 50 anos, recebemos grandes artistas aqui, como Caetano Veloso, Moreira da Silva, Dona Ivone Lara, Alceu Valença, Gilberto Gil, assim como artistas sergipanos, não só da música, mas das artes plásticas, do folclore. É riqueza que não acaba mais”, evidencia.

Já a professora e historiadora Terezinha Oliva, que era a superintendente do Iphan em Sergipe quando da chancela da Praça São Francisco, reforça que o reconhecimento eleva a importância histórica de Sergipe para o mundo e futuras gerações. “Ter um bem que é patrimônio mundial significa estar entre os bens que formam o tesouro da humanidade, os bens culturais que a humanidade quer preservar para sempre”, enfatiza.

Museu Histórico de Sergipe

Resultado de um investimento de R$ 1.428.171,13, a reforma do Museu Histórico de Sergipe foi entregue aos sergipanos e turistas no mês de agosto pelo governador Fábio Mitidieri, durante a celebração dos 15 anos do título de Patrimônio Cultural da Humanidade. A obra foi realizada pela Funcap, responsável pela administração do museu, e executada pela Companhia Estadual de Habitação e Obras Públicas (Cehop).

O empreendimento contemplou a restauração cuidadosa da parte externa e interna do edifício, garantindo a preservação de sua estrutura histórica e de sua relevância para a memória sergipana – o espaço é a instituição museal mais antiga de Sergipe. Além disso, o acervo histórico do museu, original do século XVIII, passou por um processo minucioso de conservação. Foram restauradas peças de mobiliário, numismática, artes plásticas e armaria.

Foto: Igor Matias