Praia do Abais, em Estância, recebe última etapa do Verão Sergipe 2025

A Capital Nacional do Barco de Fogo, Estância, sedia, neste final de semana, a última etapa do Verão Sergipe 2025, na Praia do Abaís, além de promover o tradicional Carnaval nas ruas da cidade, com o apoio do Governo do Estado. Entre as principais atrações, Parangolé se apresenta no sábado, 1º, Guig Guetto no domingo, 2, e Luanzinho Moraes na segunda, 3. Ao todo, o evento chegou a seis municípios sergipanos – Itaporanga d’Ajuda, Pacatuba, Canindé de São Francisco, Pirambu, Barra dos Coqueiros e, agora, Estância. Mesclando programação musical e, nas cinco cidades anteriores, também, atividades esportivas, o evento movimenta diversos setores da economia onde tem sido realizado.

A expectativa é que a Praia do Abaís, nos dias de Carnaval, receba um grande público, é o que espera o prefeito de Estância, André Graça. “Aguardamos a cidade repleta de turistas e foliões. O governador Fábio Mitidieri colocou o Verão Sergipe na data do Carnaval e isso fortalece nosso festejo, que já é conhecido, mas, com a programação vasta do Verão Sergipe no sábado, domingo e segunda à noite, estimula ainda mais nossa região”, destaca o prefeito, ao agradecer o município receber pelo segundo ano consecutivo o evento na data momesca. O gestor acrescenta que no período da tarde serão realizados desfiles de blocos de rua, além do tradicional desfile da escola de samba da cidade. “Ficou um Carnaval completo, de dia e de noite”, completa.

Para ele, diversos setores são movimentados, para além da programação musical. “Eventos dessa magnitude são ótimos para a geração de emprego e renda em Estância. A decisão mais acertada foi trazer o Verão Sergipe para cá”, enfatiza André Graça.

Conhecida pela Lagoa dos Tambaquis, um dos destinos turísticos mais procurados do estado, a cidade já aguarda o aumento do fluxo de pessoas para curtir a festa. Que o diga a comerciante natural de Estância Suzielly Nunes, que mora há dez anos no Abaís. “É alta temporada e esperamos que o movimento seja bom e as vendas aumentem”, destaca.

Erisvaldo Santos alugou quatro casas de temporada na Orla e acredita que o Verão Sergipe 2025 repetirá o sucesso de 2024. “Ano passado muitos turistas vieram. Minhas casas sempre alugam nessa época e minhas vendas aumentam”, revela o autônomo, que é proprietário, também, de um supermercado na área da praia.

Quem é de Estância, mas teve que se mudar da cidade, costuma retornar ao paraíso litorâneo. Foi o que aconteceu com o vigilante Joel Gomes, nascido e criado em Sergipe, mas, atualmente, morador do estado de São Paulo. Ele passou as férias com a família no município, mas precisou antecipar o retorno para o Sudeste, porém planeja voltar no Verão Sergipe 2026. “Minha família paulista não conhecia Sergipe, é a primeira vez deles aqui. Minha mãe ainda mora em Estância. Sou segurança de uma loja e já fui garçom em São Paulo, mas, se eu pudesse, voltaria para cá. Soubemos do Verão Sergipe e dos bloquinhos, mas precisamos antecipar nossa viagem. Em 2026, retornaremos para a festa, que soubemos que é muito boa”, declara.

Cultura e tradição

Estância é uma das cidades reduto da cultura de Sergipe. Reconhecido como Patrimônio Cultural Imaterial, o Barco de Fogo é símbolo da tradição e cultura dos estancianos, validação proporcionada pelo governador Fábio Mitidieri, enquanto exercia mandato de deputado federal, por meio de projeto convertido na Lei 7.690 de 2003, que declara Estância a Capital Nacional do Barco de Fogo.

Por toda sua história e tradição cultural, dona Jandira dos Santos decidiu se estabelecer na Praia do Abaís, onde há 40 anos comercializa coco verde. “Sou natural de Estância, mas vivo e trabalho no Abaís. No ano passado, o Verão Sergipe trouxe muita gente, vendi todo estoque. Este ano terá o mesmo movimento, com fé em Deus”, espera a autônoma.

Foto: Erick O’Hara