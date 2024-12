Praias sergipanas  são atrativo a mais no Verão 2024/2025

O Verão 2024/2025 inicia oficialmente neste sábado, 21 de dezembro. Na estação mais quente do ano, a grande pedida é curtir as praias do litoral sergipano, consideradas as mais limpas do Brasil, segundo pesquisas recentes. As águas propícias para o banho são um grande atrativo para visitantes e turistas, o que fortalece ainda mais o turismo já consolidado no estado.

O secretário de Estado do Turismo, Marcos Franco, reforça a importância de Sergipe ter as praias mais limpas do país. Isso porque o Estado tem no turismo sol e praia o grande impulsionador do setor. Sergipe tem 167 quilômetros de praias com paisagens paradisíacas, que alternam recortes de água e areia, formando um mosaico espetacular.

“As praias de Sergipe são o principal chamariz para atrair visitantes e turistas ao longo do ano. O litoral conta não apenas com belas praias com mar de águas mornas, mas, também, com a estrutura de bares e restaurantes de qualidade ao longo da faixa de areia, o que garante comodidade e conforto para quem visita nosso estado”, afirma o secretário.

Pesquisas

O levantamento mais recente sobre a qualidade das praias sergipanas foi apresentado em setembro deste ano. Trata-se da Expedição Ondas Limpas, realizada pela organização Sea Shepherd Brasil, em parceria com o Instituto Oceanográfico da Universidade de São Paulo (USP). O estudo apontou que as praias sergipanas são as mais limpas do país, por apresentarem o menor índice de resíduos sólidos por metro quadrado. A expedição coletou amostras na Praia da Boca, em Pacatuba; Ilha do Arambique e Praia do Costinha, em Brejo Grande; Praia da Costa, na Barra dos Coqueiros; Praia de Pirambu; e Praia da Atalaia, em Aracaju.

Inclusive, no ano passado, uma pesquisa realizada pela Folha de S. Paulo analisou mais de 1.300 pontos do litoral brasileiro e havia constatado que as praias da capital são as mais limpas do Brasil. No levantamento, os pesquisadores averiguaram que, das dez praias monitoradas na capital sergipana, oito foram aprovadas pela limpeza, sendo consideradas ideais para o lazer dos banhistas. Outras duas foram classificadas como regulares e nenhuma foi considerada como ruim ou péssima.

A avaliação teve por base critérios de classificação no modelo da Companhia Ambiental do Estado de São Paulo, que utiliza testes semanais para determinar a balneabilidade. A pesquisa alertou que nadar em praias com água imprópria para o banho pode acarretar problemas de saúde, principalmente na pele, pelo contato com as impurezas, ou no estômago, quando a pessoa engole água do mar.

Turismo sol e praia

Nas praias de Sergipe é possível praticar atividades físicas e recreativas num cenário que inclui os famosos coqueiros e areia limpa. Inclusive, uma das opções de lazer procuradas pelos visitantes na capital é o stand up paddle, já que o mar é calmo e permite essa prática sob orientação de instrutores. Outra alternativa que tem praticantes fiéis é o kitesurf, modalidade em que a pessoa, com uma pipa presa à cintura, fica sobre a prancha e segue impulsionada pelo vento.

Em Aracaju, destaque para a Praia da Atalaia, cuja orla é um dos principais cartões-postais da cidade, onde estão os famosos arcos na paisagem à beira-mar. É também na Orla da Atalaia que fica a Passarela do Caranguejo, monumento ao crustáceo símbolo da cidade, Patrimônio Cultural e Imaterial de Sergipe, que faz parte da cultura e da rotina dos moradores. Além disso, a principal orla da capital sergipana é palco para o Pré-Caju, maior prévia carnavalesca do Brasil, que reúne uma multidão a cada ano.

Foto: Arthuro Paganini/Secom