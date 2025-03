‘Prato do Povo’ alcança marco de 1 milhão de refeições entregues em Sergipe

O programa Prato do Povo alcançou a marca de 1 milhão de refeições servidas à população sergipana em situação de vulnerabilidade. Lançado em fevereiro de 2024 pelo Governo de Sergipe e executado pela Secretaria de Estado da Assistência Social, Inclusão e Cidadania (Seasic), a iniciativa tem sido fundamental no combate à fome, assegurando alimentação de qualidade para milhares de famílias. Atualmente, 21 municípios são contemplados, com a distribuição diária de 200 refeições, beneficiando cerca de 10 mil famílias e atendendo mais de 24.600 sergipanos.

Para a primeira-dama e secretária de Estado da Assistência Social, Inclusão e Cidadania, Érica Mitidieri, o momento é de celebração e reforço do compromisso com a segurança alimentar. “Hoje é um dia histórico para todos nós do ‘Prato do Povo’, chegamos à marca de 1 milhão de refeições servidas à população sergipana. Mais do que um número, cada prato entregue simboliza a esperança de dias melhores, a dignidade que devolvemos a quem tanto precisa e a prova de que políticas públicas efetivas podem mudar realidades”, enfatiza.

Quando recorda o início do programa, a secretária destaca os desafios enfrentados na estruturação da logística e na definição de pontos estratégicos de distribuição em diversas regiões. “Ver o sorriso das famílias ao receberem uma refeição quente e balanceada não tem preço. É um misto de gratidão e orgulho por fazer parte de uma iniciativa que, todos os dias, luta contra a fome e promove a inclusão social”, expressa Érica Mitidieri.

Comida na mesa

A dona de casa Maria do Carmo, do município de Muribeca, é beneficiária do ‘Prato do Povo’ desde o início do programa. Ela não esconde a alegria ao saber que 1 milhão de refeições foram entregues. “Todos nós, atendidos pelo programa, sabemos o quanto esse auxílio faz diferença para as famílias que recebem o ‘Prato do Povo’. Nós agradecemos muito, porque a comida é uma delícia e, para nós, é muito importante receber essa ajuda”, considera.

Alexsandro Melo Santos, morador de Itabi, destaca o impacto positivo da iniciativa em sua vida e na de sua família. “Receber essas refeições foi uma grande bênção. A comida é maravilhosa, tudo é feito com muito carinho e, para nós, que enfrentamos dificuldades, é um alívio imenso. Muitas vezes, não conseguimos comprar tudo o que precisamos, e o ‘Prato do Povo’ vem para suprir essas necessidades”, relata. Ao comemorar 1 milhão de refeições entregues, Alexsandro expressa que a comunidade só tem o que agradecer. “Espero que essa iniciativa continue, para que mais famílias possam ser beneficiadas”, afirma.

A lavradora Givalda Santos Andrade, do povoado Visgueiro, em Muribeca, também é beneficiada pelo ‘Prato do Povo’. Com as quentinhas que recebe do programa, ela, que é mãe solo, pode fazer uma refeição digna com os dois filhos. “O ‘Prato do Povo’ é uma benção. Só tenho a renda do Bolsa Família, então ajuda demais em casa, porque consigo economizar muito nas despesas, até mesmo com o gás. Só posso agradecer ao Governo do Estado e desejo que esse programa continue ajudando a quem precisa”, comenta.

Desde a criação, o ‘Prato do Povo’ tem sido um projeto transformador, operando com padrões rigorosos de qualidade nutricional e monitoramento frequente para assegurar que cada refeição atenda às necessidades dos beneficiários. “Esse resultado só foi possível graças a um trabalho integrado entre o Governo do Estado, por meio da Seasic, e a nossa equipe dedicada, que atua desde o planejamento do cardápio até a distribuição das refeições”, destaca Érica Mitidieri.

Segurança alimentar

Criado pela Lei nº 9.228, de 7 de julho de 2023, o ‘Prato do Povo’ tem como objetivo garantir acesso à alimentação de qualidade, promovendo a segurança alimentar e a inclusão social. O programa atende municípios com até 10 mil habitantes e que apresentam os maiores índices de vulnerabilidade social.

A inscrição e a atualização no Cadastro Único (CadÚnico) são obrigatórias para garantir que as refeições cheguem a quem realmente precisa, fortalecendo a eficácia do programa. Além disso, os municípios beneficiados devem manter ativos os Conselhos Municipais de Segurança Alimentar e Nutricional (Comsean) como contrapartida obrigatória, assegurando transparência, gestão eficiente e adesão ao Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional (Sisan).

Atualmente, os municípios atendidos são Cumbe, Macambira, Santa Rosa de Lima, Feira Nova, General Maynard, Itabi, Siriri, Nossa Senhora Aparecida, Pedrinhas, Santana do São Francisco, Telha, Canhoba, Graccho Cardoso, Muribeca, São Francisco, Arauá, Ilha das Flores, São Miguel do Aleixo, Pinhão, Malhada dos Bois e Pedra Mole.

O Governo de Sergipe também trabalha para ampliar o alcance da iniciativa. Com um novo processo de licitação em andamento, mais oito municípios devem ser incluídos ainda neste semestre: Amparo do São Francisco, Brejo Grande, Cedro de São João, Divina Pastora, Nossa Senhora de Lourdes, Pirambu, Riachuelo e Rosário do Catete. A expansão reforça o compromisso do Governo do Estado com a segurança alimentar e a melhoria da qualidade de vida dos sergipanos.

Foto: Igor Matias