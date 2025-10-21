Prazo de inscrição do ‘Mão Amiga Bacia Leiteira’ é ampliado até o dia 27

A Secretaria de Estado da Assistência Social, Inclusão e Cidadania (Seasic) prorrogou até o dia 27 de outubro o prazo de inscrição para a edição 2024-2025 do programa Mão Amiga Bacia Leiteira.

A iniciativa tem como objetivo apoiar pequenos produtores de leite do alto sertão de Sergipe durante o período de estiagem, garantindo renda e segurança alimentar às famílias que dependem da pecuária leiteira.

Os interessados devem realizar a inscrição presencialmente na sede da Empresa de Desenvolvimento Agropecuário de Sergipe (Emdagro) dos municípios contemplados pelo programa: Nossa Senhora da Glória, Nossa Senhora de Lourdes, Monte Alegre, Gararu, Porto da Folha, Poço Redondo e Canindé de São Francisco.

O Programa

O Mão Amiga Bacia Leiteira é uma das vertentes do Programa Mão Amiga, que concede auxílio financeiro a pequenos produtores de leite com até dez cabeças de bovinos leiteiros, durante o período de seca. Além do apoio financeiro, o programa também promove ações de capacitação voltadas para o aumento da produtividade, a melhoria da qualidade do leite e o incentivo ao cuidado com o rebanho.

A secretária de Estado da Assistência Social, Inclusão e Cidadania, Érica Mitidieri, destacou a importância da prorrogação. “Decidimos ampliar o prazo para que nenhum produtor fique de fora. O Mão Amiga é uma política pública de fortalecimento da agricultura familiar e de apoio direto às famílias que enfrentam as dificuldades da estiagem. É uma ação que garante dignidade e desenvolvimento ao Alto Sertão sergipano”, afirmou.

O programa Mão Amiga Bacia Leiteira integra o conjunto de ações da Seasic voltadas à inclusão produtiva e à segurança alimentar, reafirmando o compromisso do Governo de Sergipe com o desenvolvimento sustentável do campo e o bem-estar das famílias agricultoras.

Foto: Seasic