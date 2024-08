Prazo para atualização cadastral do BPC/LOAS se encerra neste sábado

Se você recebe o Benefício de Prestação Continuada (BPC/LOAS) é preciso realizar até este sábado, 31, a atualização cadastral para não correr o risco de ter o benefício bloqueado pelo Ministério do Desenvolvimento Social (Governo Federal) até que a regularização seja feita.

O BPC/LOAS é voltado para pessoas com deficiência e idosos. Para realizar a atualização cadastral é simples e rápido. Em Laranjeiras, a população pode procurar um dos dois Centros de Referência em Assistência Social (CRAS). O atendimento é de segunda a quinta-feira, das 8h às 15h. Segundo coordenador municipal do Cadastro Único e do Bolsa Família, Márcio Siqueira, é fundamental que todos os beneficiários compareçam aos CRAS dentro do prazo para evitar transtornos futuros.

“A atualização cadastral é uma exigência do Ministério do Desenvolvimento Social (MDS) para garantir que as informações dos beneficiários estejam atualizadas e em conformidade com as normas do programa. A ação é essencial para a continuidade do recebimento do benefício, que é uma importante fonte de renda para muitas famílias em situação de vulnerabilidade social. É importante lembrar que os beneficiários levem um documento de identificação com foto e o número do benefício”, destacou Márcio Siqueira.

Os CRAS de Laranjeiras estão localizados nos seguintes endereços: CRAS I – Praça Augusto Maynard, S/N. Centro. O CRAS II – Rua A, S/N. Conj. José do Prado Franco.

Fonte e foto assessoria