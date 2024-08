Prazo para inscrição no concurso público da Agrese termina na sexta

O prazo de inscrição no concurso público da Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado de Sergipe (Agrese) se encerra às 16h na próxima sexta-feira, 9. O certame, que oferta seis vagas, sendo uma para o cargo de analista administrativo e financeiro e cinco para o cargo de analista de regulação, está sendo organizado pela Secretaria de Estado da Administração, com apoio do Instituto Brasileiro de Gestão e Pesquisa (IBGP).

As inscrições devem ser realizadas exclusivamente pela internet, no site do IBGP. A orientação é que os candidatos leiam atentamente o edital, preencham o formulário de inscrição, gerem e imprimam o comprovante de inscrição, além do Documento de Arrecadação Estadual (DAE), que se refere à taxa de inscrição. O pagamento do documento no valor de R$ 120 deve ser efetuado até o dia 12 de agosto.

“É importante que os candidatos leiam com atenção o edital, observando, principalmente, o horário e data limite para a inscrição, assim como para o pagamento da taxa. O envio correto dos dados, dentro do prazo estipulado, e também o pagamento de Documento de Arrecadação Estadual (DAE) é que vão garantir a participação do candidato no certame”, orienta o gerente-geral de Concursos da Sead, Sidney Rocha.

Concurso da Agrese

A Agrese é uma autarquia especial vinculada à Secretaria de Estado da Casa Civil (SECC), cuja principal missão é promover a regulação e fiscalização dos serviços públicos no estado. O concurso, que é o primeiro da sua história, teve o edital foi lançado em junho deste ano e as inscrições abertas no mês de julho.

Estão sendo ofertadas seis vagas, sendo uma para o cargo de analista administrativo e financeiro, que exige formação de nível superior em Administração, Ciências Contábeis, Ciências Econômicas ou Direito; e cinco para o cargo de analista de regulação, distribuídas para formação em Engenharia Ambiental/Sanitária, Engenharia Civil, Engenharia de Petróleo e Gás, Engenharia Elétrica e Engenharia Química. A remuneração para os cargos varia entre R$ 6.500 e R$ 7.300.

