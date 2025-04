Prazos de inscrição para I Mostra Nacional de Práticas Profissionais da RAPS foram ampliados

A submissão de trabalhos – Relato de experiência e Manifestações Artísticas – ocorrerá até 02 de maio e 27 de junho, respectivamente

Profissionais da saúde mental de todo o Brasil estão sendo convidados a compartilhar suas práticas inovadoras na I Mostra Nacional de Práticas Profissionais da Rede de Atenção Psicossocial (RAPS). Com inscrições abertas até o dia 2 de maio para relatos de experiência, a Mostra busca reconhecer e dar visibilidade ao trabalho transformador realizado por psicólogos e outros profissionais que atuam em serviços de saúde mental.

“Temos um propósito comum: potencializar as boas práticas da psicologia no ideário do cuidado em liberdade. Historicamente, a Psicologia esteve associada com os cuidados em saúde mental. E houve um movimento bastante significativo na “virada de chave” dessa presença da Psicologia. A luta antimanicomial agrega valores contra a manicomialização da vida e, nos convoca, ainda, a repensarmos nossas práticas enquanto ciência e profissão”, pontua a psicóloga Lidiane Drapala (CRP19/1664), trabalhadora do CREPOP/CRP19.

A iniciativa tem como objetivo evidenciar práticas de cuidado realizadas no âmbito das Políticas Públicas, fomentando a reflexão crítica e o compartilhamento de experiências significativas. A Mostra enfatiza a importância do cuidado em liberdade, da reforma psiquiátrica e da luta antimanicomial, reforçando o compromisso ético e social da Psicologia. Além de promover o intercâmbio de experiências bem-sucedidas, a Mostra também visa identificar e documentar os principais desafios enfrentados na efetivação do cuidado em liberdade.

“Sabemos que há um desinvestimento crescente nas políticas públicas que pautam a emancipação dos sujeitos. Assim, ainda buscamos a garantia da reforma psiquiátrica e o fortalecimento da política de saúde mental “, afirma Drapala.

Os relatos inscritos concorrerão a prêmios, com sete práticas vencedoras, recebendo R$ 2 mil cada. Será selecionado um trabalho de cada estado pelas Comissões locais de avaliação, e, encaminhados à comissão nacional que definirá os representantes regionais (das regiões sul, sudeste e centro-oeste será selecionado um trabalho de cada região. Já as regiões norte e nordeste terão dois trabalhos, cada, selecionados nacionalmente). Além disso, a Mostra inclui uma categoria para manifestações artísticas, cujas inscrições vão até 27 de junho. As três melhores obras serão premiadas, com valores que variam de R$ 500 a R$ 2 mil, e a responsabilidade pela coordenação desta modalidade recai sobre os Conselhos Regionais de Psicologia.

A avaliação das práticas submetidas ocorrerá em etapas regionais, organizadas pelos Conselhos Regionais em cada estado, com o apoio da Rede Crepop. As práticas selecionadas nas etapas regionais avançarão para a Etapa Nacional, que será realizada em Brasília (DF). A cerimônia de premiação acontece no dia 5 de setembro de 2025, durante o 23º Encontro Nacional da Associação Brasileira de Psicologia Social (ABRAPSO), em Manaus (AM).

Prazos ampliados:

Relato de Experiência (prática profissional): até 02/maio/2025

Acesse link:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdInLuiXYC-Jv_o80lJlnUxzI8b6jLNpzm8bu4ByfCwmDthuQ/viewform

Manifestações Artísticas (usuárias e usuários dos serviços): até 27/junho/2025

Acesse link:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdZhkkrcV34s_1AvvmNaGFAidInnzFP0maSwy-4EHUZUZUMaw/viewform

Acesse o edital

Confira a retificação do edital

