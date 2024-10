Pré-caju: inscrições para comércio ambulante iniciam na quarta

Na próxima quarta-feira, 9, a Prefeitura de Aracaju, por intermédio da Empresa Municipal de Serviços Urbanos (Emsurb), dá início ao cadastramento de vendedores ambulantes interessados em concorrer a um espaço público durante a realização do Pré-Caju 2024, evento que acontece nos dias 08, 09 e 10 de novembro, na Orla da Atalaia. Para este ano, estão sendo ofertadas um total de mil vagas para segmentos que contemplam a venda de alimentos, bebidas e adereços. As inscrições seguem até a próxima sexta-feira, 11.

Para esta edição, foram disponibilizadas vagas para vendas de produtos nas categorias: Bebidas em isopor (465 vagas); Adereços e guloseimas (329 vagas); Alimentos e bebidas diversos (100 vagas); Drinks (80 vagas); Towner (15 vagas); Food Truck (11 vagas).

O cadastro acontece na sede da Diretoria de Espaços Públicos e Abastecimento (Direpa), situada na rua Dom Pedro II, 135, Ponto Novo, das 8h às 12h e das 14h às 17h. Na ocasião, os comerciantes devem apresentar documento pessoal, RG, CPF, comprovante de residência de qualquer endereço do estado de Sergipe, porém precisa ser em nome do candidato, além do certificado atualizado do Curso de Manipulação de Alimentos, emitido por instituições oficiais. Nas categorias de Towner e Food-truck, o candidato deverá estar munido também do documento do veículo.

Segundo o presidente da Emsurb, Bruno Moraes, o lançamento do edital de chamada pública tem como propósito dar acesso aos comerciantes a oportunidade de explorar o espaço público da Orla de Atalaia de forma adequada, durante mais uma edição do Pré-Caju, e reforça que o cadastro é apenas válido para uma atividade comercial.

“A partir de amanhã as nossas equipes estarão centradas nos preparativos para um dos maiores eventos festivos do nosso estado, o Pré-Caju. Estamos com o nosso planejamento montado para organizar o comércio ambulante nos espaços do evento para garantir que sergipanos e turistas possam aproveitar desta festa maravilhosa, que atrai para a nossa capital geração de emprego e renda em todos os setores que atendem o turismo”, explica.

O diretor da Direpa, Márcio Brayner, destaca que o edital é uma oportunidade de oferecer uma fonte de renda extra para os vendedores do comércio ambulante da capital em eventos dessa magnitude. “Como em outras edições festivas na capital, visamos, com o lançamento desse edital, reafirmar a relevância que damos à categoria de comerciantes e proporcionar um espaço seguro para realização das vendas”, destaca.

Sorteio

As vagas serão distribuídas em sorteio eletrônico, que será realizado depois do fim do cadastramento, no dia 15 de outubro, a partir das 10h, na sede da Direpa. No ato do sorteio, serão selecionados dois números reservas para cada atividade comercial, que serão chamados em caso de desistência dos sorteados ou o não pagamento da taxa até a data limite.

As informações a respeito do cadastramento e sorteio para a comercialização no Pré-Caju 2024 foram oficializadas por meio do edital de Chamada Pública nº 07/2024. Dúvidas referentes ao procedimento podem ser sanadas através do telefone 3021-9939.

Foto e Texto: ASCOM EMSURB