PRÉ-CAJU: COM APOIO OPERACIONAL DA PREFEITURA, ORLA ORGANIZADA E SEGURA MARCA EDIÇÃO 2025, EM ARACAJU

A Prefeitura de Aracaju, por meio de ações integradas com as secretarias e órgãos municipais, montou um grande esquema de segurança, limpeza, saúde e organização para garantir a folia no Pré-Caju 2025, que encerra neste domingo, 16.

A tranquilidade dos foliões foi priorizada a partir de ações de segurança prestadas pela Secretaria Municipal da Defesa Social (Semdec) e pela Guarda Municipal de Aracaju (GMA), além da abordagem social garantida pela Secretaria Municipal da Família e da Assistência Social (Semfas) e da fiscalização e limpeza assumidas pela Empresa Municipal Municipal de Serviços Urbanos (Emsurb).

Em meio ao clima pré-carnavalesco, a Secretaria Municipal de Turismo (Setur) lançou a campanha do Verão 2026 e, antes mesmo dos trios se posicionarem na avenida, a Empresa Municipal de Obras e Urbanização (Emurb) realizou a manutenção das avenidas Santos Dumont e Rotary.

O Camarote Inclusão Aju, da Secretaria Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência (Semdef) em parceria com técnicos cedidos pela Secretaria Municipal da Educação (Semed), teve capacidade para 250 pessoas e, com suas luzes de LED, atraiu olhares até dos artistas. Também participam da festa a Secretaria Municipal da Saúde (SMS), com posto médico e vigilância sanitária, a Secretaria do Respeito e Políticas Públicas para as Mulheres (Sermulher), com a campanha “Não é Não”, e a Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (SMTT), responsável pela organização do tráfego nos imediações do evento.

Segundo o secretário da Semdec, André David, o principal trabalho da Semdec está na contenção de eventuais ocorrências, como furtos e tumultos. “A nossa atuação principal é na contenção de tumultos, de furtos e até mesmo de extorsão e constrangimento ilegal que possa ocorrer no entorno do Pré-Caju. Também estamos atuando nos terminais para que as pessoas que venham de ônibus tenham uma maior segurança”, destacou.

A Guarda Municipal atuou na fiscalização da prática de extorsão pelos flanelinhas no entorno do Pré-Caju. O Subcomandante da corporação, Leonardo Faria, afirmou que as orientações começaram ainda na sexta-feira, quando rondas preventivas orientaram os flanelinhas sobre as cobranças de valores pelo estacionamento em vias públicas.

“Nesse perímetro externo, que é geralmente onde a população estaciona os veículos, ontem mesmo já realizamos rondas em toda essa extremidade fora do circuito e já orientamos todos eles a não extorquir a população e a não fazer uma cobrança antecipada. Para que a população fique à vontade de contribuir o quanto achar necessário. E hoje, se acontecer alguma situação de delito, de flagrante, vamos atuar para garantir a segurança da população”, reforçou o Subcomandante.

População e turistas aprovam os serviços

A limpeza e organização de toda a Orla de Atalaia também foram aspectos bastante elogiados pelos foliões. A gerente Joelma Alves, de 50 anos, destacou a importância do trabalho da Prefeitura para o acontecimento da prévia carnavalesca.

“Eu acho essencial o apoio do município para que ocorra tudo nos conformes. E está sendo perfeito, hoje eu estou andando tudo por aqui, olhando tudo e está maravilhosamente bem feito. Estão de parabéns”, contou Joelma.

O estudante de direito Caio Rocha, de 19 anos, foi curtir o Pré-Caju após dois anos sem participar e também elogiou o apoio da Prefeitura. “A Orla está bem organizada, o policiamento está em dia também. Então, é muito importante vermos esse trabalho para a gente se sentir seguro, e estarmos em um ambiente tão bom quanto a nossa cidade”, falou.

Já a turista Carla Helena, de 54 anos, veio de Belo Horizonte para curtir o Pré-Caju. “Vim por causa da festa, mas estou adorando a cidade num geral. Está tudo muito limpo e organizado. A Prefeitura está de parabéns”, disse a mineira.

A jovem Alana Santos, de 16 anos, elogiou o esquema de segurança da GMA. “Estou achando maravilhoso o trabalho, mostra que podemos nos divertir tranquilamente, porque estamos seguros aqui. Eu tô achando perfeito”, falou.

Silvia Barreto, de 65 anos, que participa do evento desde a primeira edição, aprovou o trabalho da Prefeitura na prévia carnavalesca. “A área está bem organizada, está tudo bem limpo. O trabalho da Prefeitura de Aracaju está sendo bem feito e contribui para que possamos nos divertir em segurança com amor, carinho e alegria”, contou a aracajuana.

O alagoano Ronaldo Silva, de 54 anos, vem pela segunda vez a Aracaju e aprovou os serviços que organizaram a Orla para a maior prévia carnavalesca do Brasil. “O trabalho da Prefeitura é ótimo, muito importante mesmo para o acontecimento do evento, que já é uma tradição daqui. Então, estou achando tudo bem limpo e organizado demais mesmo”, frisou.

Foto: Karla Tavares/Secom PMA