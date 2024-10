Pré-Caju: Emsurb conclui etapa de cadastramento com 3.619 inscritos

A Empresa Municipal de Serviços Urbanos (Emsurb) concluiu, na tarde desta sexta-feira,11, a etapa de cadastramento para os interessados em comercializar bebidas, alimentos e adereços durante o Pré-Caju 2024, que acontecerá de 8 a 10 de novembro na Orla da Atalaia. Foram inscritos 3.619 comerciantes que irão concorrer a 1.000 vagas disponibilizadas pela Prefeitura de Aracaju.

De acordo com a Diretoria de Espaços Públicos e Abastecimento (Direpa), das alternativas de comércio dispostas, a mais procurada está relacionada à venda de bebidas em isopor, totalizando 2.395 inscritos para 465 vagas. Em seguida, ficou a opção pelo segmento de drinks e bebidas, com 518 inscritos para 80 vagas.

Conforme explicou o diretor da Direpa, Márcio Brayner, a crescente procura reafirma a credibilidade no processo de organização do comércio ambulante por parte da empresa municipal. “Em cada grande evento realizado, a exemplo do Pré-Caju, sentimos a importância de um bom planejamento e organização, no sentido de promover a transparência em todas as etapas”, destacou.

Quanto à data do sorteio eletrônico, o gestor reforçou a data, que será no próximo dia 15, a partir das 10h, no mesmo local de inscrição. “Na ocasião, serão sorteados, por atividade comercial, dois números além das vagas listadas em edital e chamados para figurarem como suplentes, no caso de desistência dos candidatos contemplados”, acrescentou.

Uma das que conseguiu realizar o cadastro foi a microempresária Josefa Santos. Acostumada a trabalhar em grandes eventos no estado e fora dele, ela comentou estar esperançosa de ser contemplada. “Círculo por grandes festas na capital e no interior, principalmente as que concentram um grande público por conta dos shows artísticos. Sempre vendo bem no Pré-Caju e espero ser sorteada esse ano”.

Enquanto aguardava pelo recebimento do comprovante de inscrição, Patrícia dos Santos Lima falou sobre a oportunidade do ganho extra. “Trabalho como manicure e sempre que posso costumo faturar uma renda a mais com a venda de bebidas em isopor. Estou confiante que uma dessas mil vagas será minha”, disse a vendedora.

Entrega dos boletos

O direito de exploração comercial do espaço público da Orla só será concedido aos sorteados após a quitação do boleto referente à taxa de preço público, conforme estabelecido em edital.

“Os contemplados poderão comparecer ao setor de Arrecadação da Emsurb nos dias 17 e 18 para a retirada do boleto. Quanto ao pagamento pode ser efetuado até o dia 21 de outubro. Nos casos de não quitação até a data prevista, o sorteado será automaticamente substituído pelo suplente”, concluiu o diretor Márcio Brayner.

