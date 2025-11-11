Pré-Caju lança Ingresso Solidário e transforma folia em solidariedade

Iniciativa propõe que foliões curtam a maior prévia carnavalesca do país com o sentimento de dever cumprido

O Pré-Caju chega com uma novidade que une folia e solidariedade. Este ano, o evento lançou a campanha Ingresso Solidário, iniciativa que transforma alegria em gesto de amor. Todos os vouchers de cortesia — válidos para troca pelo abadá dos blocos ou pela camisa do Camarote Aju — deverão ser acompanhados de um depósito simbólico.

A proposta é incentivar a responsabilidade social entre os foliões, mostrando que é possível se divertir e ajudar ao mesmo tempo. Todo o valor arrecadado será destinado ao Lar Dulce Lar, instituição filantrópica localizada na Zona de Expansão de Aracaju que acolhe idosos, pessoas com deficiência física e mental, além de crianças e adultos em situação de vulnerabilidade.

Com essa iniciativa, a festa se consolida como um evento que vai além da música e da alegria, convidando o público a celebrar a alegria do carnaval com empatia e o coração voltado para o bem.

Texto e foto Osanilde Oliveira