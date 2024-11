Pré-Caju: mutirão de limpeza prepara região onde ocorrerá a festa

A Prefeitura de Aracaju, por meio da Empresa Municipal de Serviços Urbanos (Emsurb), iniciou, no último dia 31 de outubro, um mutirão de limpeza nas áreas de acesso e no circuito do Pré-Caju. A ação é fundamental para garantir um ambiente limpo e organizado durante o evento, que ocorre de 8 a 10 de novembro em Aracaju, proporcionando uma experiência agradável tanto para os aracajuanos, quanto para os turistas, além de valorizar um dos cartões-postais mais belos do estado: a Orla de Atalaia.

O mutirão conta com oito equipes de limpeza, dez roçadeiras e uma equipe responsável pela pintura de espaços públicos na orla. Já na Coroa do Meio, além das equipes de limpeza e pintura, uma equipe externa foi designada para a limpeza do mangue, reforçando o compromisso ambiental com um ecossistema sensível e vital para a região.

As ações da Emsurb não se restringem ao período de festas, mas ganham reforço em eventos como o Pré-Caju. O presidente da Emsurb, Bruno Moraes, comentou que “a cidade de Aracaju é especialmente conhecida pelo zelo na manutenção de seus espaços públicos, e eventos de grande porte, como o Pré-Caju, exigem ainda mais atenção e dedicação das equipes. É uma oportunidade de mostrarmos o quanto a cidade cuida de seus espaços e de seu meio ambiente, e recebe bem aqueles que a visitam”.

O gerente de limpeza, Felipe Brasil, destacou a importância do esforço coletivo para o sucesso da festa. “Cada integrante da nossa equipe entende a responsabilidade que temos em garantir uma Aracaju limpa e organizada para quem visita a cidade. Estamos preparados para fazer do Pré-Caju um evento impecável, onde todos possam aproveitar com tranquilidade”, afirmou Felipe.

A experiência acumulada pela Emsurb em grandes eventos, como o Forró Caju, fortalece a preparação para o Pré-Caju. Durante o Forró Caju 2024, a Emsurb coletou mais de 34 toneladas de resíduos, demonstrando sua capacidade em gerenciar eventos de grande porte. Para o Pré-Caju, equipes e equipamentos estarão disponíveis diariamente, promovendo organização, limpeza, ambiente saudável e preservação ambiental.

Foto: Ascom/Emsurb