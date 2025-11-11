PRÉ-CAJU: SMTT DE ARACAJU INFORMA AS INTERDIÇÕES TEMPORÁRIAS NO TRÂNSITO E ROTAS ALTERNATIVAS

A Prefeitura de Aracaju, por meio da Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (SMTT), informa que serão realizadas alterações temporárias no tráfego da capital neste final de semana, em razão do Pré-Caju 2025. As medidas visam garantir a segurança dos foliões, condutores e o bom funcionamento da mobilidade urbana durante os dias de realização do evento.

A SMTT mobilizará um efetivo composto por 50 agentes de trânsito, 16 viaturas e 10 motociclistas, que atuarão de forma contínua nas proximidades do circuito da festa. Os agentes de trânsito estarão, também, em sete postos fixos: Av. Rotary (Terminal da Atalaia); Av. Rotary com a Rua Jornalista Paulo Costa; Av. Rotary com a Rua Niceu Dantas; Av. Clóvis Rollemberg com Rua Niceu Dantas; retorno da Clóvis Rollemberg; Rua Urbano Neto com Av. Delmiro Gouveia e Rua Urbano Neto com a Av. Mário Jorge.

Interdições

A partir da sexta-feira, dia 14, às 17h, o trecho compreendido entre o retorno do Sesc e o retorno dos Lagos será bloqueado em ambos os sentidos, permanecendo interditado até as 5h de sábado.

No sábado, dia 15, às 6h, terá início a instalação dos bloqueios na Avenida Santos Dumont (sentido centro), com reabertura prevista para às 5h da segunda-feira, dia 17, quando o tráfego voltará à normalidade.

Durante o período do evento, a SMTT orienta que os condutores planejem seus trajetos com antecedência e priorizem vias alternativas, como as avenidas Melício Machado, José Carlos Silva e Governador Paulo Barreto de Menezes. O tráfego proveniente das praias em direção ao Centro será desviado para a Rua Deputado Clóvis Rollemberg.

De acordo com o superintendente da SMTT de Aracaju, Nelson Felipe, todas as medidas de segurança viária estão sendo adotadas para garantir um evento organizado e com o mínimo de impacto possível para a população. “Estaremos com todo o nosso operacional mobilizado para todos os dias de festa, que contará com o suporte do nosso Centro de Controle Operacional monitorando em tempo real o trânsito. Desejamos dias de alegria e consciência no trânsito”, explicou.

Proibição de estacionamento

No sábado e domingo, a partir das 9h, será proibido estacionar ao longo da Orla de Atalaia, no trecho entre a rotatória da Cinelândia e o retorno do Farol. A medida é necessária para garantir a passagem segura dos trios elétricos durante o evento. A SMTT informa que os veículos estacionados de forma irregular nesse trecho serão removidos.

Durante o mesmo período, a Avenida João Bosco de Andrade Lima terá o sentido alterado no trecho localizado ao lado do Terminal da Atalaia, a fim de melhorar o escoamento do tráfego na região.

Foto: Ascom/SMTT