Pré-candidata Yandra Moura visita arcebispo na Cúria Metropolitana de Aracaju

Nesta quinta-feira (18), a pré-candidata a prefeita de Aracaju Yandra Moura, visitou o arcebispo Dom Josafá, na Cúria Metropolitana de Aracaju. O encontro marcou um importante momento de diálogo, destacando o compromisso de Yandra com as pautas religiosas e sociais da comunidade aracajuana.

Durante a ocasião, Yandra reafirmou seu compromisso com a Igreja, lembrando que, enquanto deputada federal, destinou recursos para a reforma e estruturação da Catedral Metropolitana de Aracaju. “Sempre tive uma atenção especial às pautas da Igreja Católica. Já no primeiro ano de mandato, destinei emendas para a as obras da catedral metropolitana”, ressaltou Yandra.

A presença de Yandra na Cúria Metropolitana evidencia sua disposição em ouvir e colaborar com as demandas da Igreja, reafirmando a importância de manter um canal aberto de comunicação com todas as esferas da sociedade. O Arcebispo Dom Josafá, que assumiu recentemente a Arquidiocese, agradeceu a visita e o apoio dado pela então deputada e pré-candidata à prefeitura com a alocação de emendas para os bens patrimoniais da arquidiocese.

Assessoria de Comunicação

Yandra Moura – Deputada Federal