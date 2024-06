Duílio Siqueira debate criação de Centro Especializado para portadores de TEA

Pré-candidato a prefeito de Salgado, Duílio Siqueira, realiza reunião para debater criação de Centro Especializado para portadores de TEA

O pré-candidato a prefeito de Salgado, Duílio Siqueira, promoveu uma importante reunião para a construção do Plano Participativo de Governo, com foco na saúde, educação, assistência social e jurídica. O encontro reuniu diversos profissionais das respectivas áreas para debater um tema de grande relevância: o Transtorno do Espectro Autista (TEA).

Durante a reunião, foi discutida a necessidade e a importância da criação de um Centro Especializado para atender os portadores do TEA no município. A proposta visa oferecer um suporte mais adequado e eficiente às famílias e indivíduos afetados pelo transtorno, garantindo acesso a tratamentos, terapias e acompanhamentos especializados.

Duílio Siqueira, que já exerceu os cargos de vereador e prefeito de Salgado por dois mandatos, destacou a importância de ouvir as ideias e vivências dos profissionais presentes. “Estou aqui para escutar cada um de vocês, entender suas experiências e absorver suas sugestões. A construção de um governo participativo passa necessariamente pela valorização do conhecimento técnico e das experiências práticas de quem está na linha de frente dos serviços essenciais,” afirmou Duílio.

Os profissionais presentes trouxeram contribuições valiosas, destacando a necessidade de um atendimento interdisciplinar para os portadores de TEA, que inclua psicólogos, pedagogos, terapeutas ocupacionais, fonoaudiólogos e outros especialistas. A criação do Centro Especializado foi vista como um passo fundamental para oferecer um cuidado integral e humanizado, além de promover a inclusão social e educacional das pessoas com TEA.

A reunião também abordou a importância de políticas públicas que garantam a formação continuada dos profissionais de saúde e educação, além da sensibilização da comunidade sobre o transtorno. “Precisamos de um centro que não só ofereça atendimento especializado, mas que também sirva como um polo de formação e conscientização para toda a cidade,” comentou uma das profissionais presentes no evento.

Ao final do encontro, Duílio reforçou seu compromisso com a causa e a importância da construção coletiva do Plano de Governo. “Estamos dando um passo importante hoje, ouvindo quem realmente entende do assunto. Vamos seguir trabalhando juntos para que Salgado tenha um centro de referência no atendimento ao TEA, promovendo dignidade e qualidade de vida para todos,” concluiu o pré-candidato.

A iniciativa foi amplamente elogiada pelos participantes, que destacaram a postura aberta e inclusiva de Duílio, bem como sua disposição em construir soluções que atendam às reais necessidades da população de Salgado. O próximo passo será a elaboração de um plano detalhado, que deverá ser apresentado e debatido em novas reuniões com a comunidade e especialistas da área.

Por Assessoria