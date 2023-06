Preço de preços do gás de cozinha aponta variação de R$92 a R$110, diz pesquisa do Procon Aracaju

O Programa Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon Aracaju), que é vinculado à Secretaria Municipal da Defesa Social e da Cidadania (Semdec), divulgou nesta quinta-feira, 15, uma pesquisa comparativa de preços do Gás Liquefeito de Petróleo (GLP), o gás de cozinha, na capital. O serviço realizado pelo setor de Educação e Pesquisa do órgão compõe o planejamento de atividades e objetiva proporcionar uma referência de preços aos consumidores, além de monitorar o mercado.

A coleta de dados foi realizada em 26 estabelecimentos nos bairros Aeroporto, América, Aruana, Atalaia, Coroa do Meio, 17 de Março, Farolândia, Inácio Barbosa, Bairro Industrial, Jardim Centenário, Luzia, Mosqueiro, Olaria, Ponto Novo, Salgado Filho, Santa Maria, Santos Dumont, São Conrado, Siqueira Campos e Suissa.

Os valores constantes no levantamento descrevem o preço do botijão nas modalidades de pagamento à vista, com variações entre R$92,00 e R$105,00, e a prazo, de R$95,00 a R$110,00. O detalhamento das informações com os endereços dos estabelecimentos consultados constam na tabela disponibilizada pelo órgão no site procon.aracaju.se.gov.br.

Segundo a coordenadora-geral do Procon Aracaju, Carolinne Bongiovani, o levantamento possibilita que o consumidor faça sua compra de forma mais consciente. “A pesquisa promove a transparência, sobretudo com a sazonalidade dos preços desses produtos no mercado, além de estimular a pesquisa prévia, por parte do consumidor”, indicou.

A coordenadora destaca ainda que não é papel do Procon Aracaju regulamentar o valor do gás de cozinha. “É importante destacar que, enquanto órgão administrativo, o Procon não tem autorização legal para regulamentar preço, no entanto é função do órgão coibir condutas abusivas e desleais que sejam praticadas contra os consumidores. Caso o consumidor constate que o preço está muito acima do mercado, ou tenha alguma dúvida, pode procurar os órgãos de proteção ao consumidor”, ressalta.

Confira aqui a tabela completa.

Canais de atendimento

Para sanar dúvidas ou registrar denúncias e reclamações, o Procon Aracaju disponibiliza o SAC 151 e a linha telefônica 3179-6040, de segunda a sexta-feira, das 8h às 13h. Também é possível encaminhar a solicitação através do e-mail procon@racaju.se.gov.br. Todas as pesquisas realizadas pelo órgão podem ser consultadas através do site procon.aracaju.se.gov.br.