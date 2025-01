Prefeita reduz em 25% o próprio salário, da vice e Secretários

A prefeita de Aquidabã, Ana Helena tomou, logo no início de sua gestão, uma decisão ousada: reduzir em 25% o próprio salário. A medida também foi estendida à vice-prefeita e aos secretários municipais, promovendo um corte significativo nos valores pagos pelo município.

No ano passado, a Câmara Municipal havia aprovado reajustes para os salários de gestores públicos, elevando os valores para R$ 36.000,00 no caso do prefeito, R$ 24.000,00 para a vice-prefeita e R$ 8.500,00 para os secretários. Além disso, os vereadores passam a receber, a partir deste ano, R$ 9.901,91, conforme a Lei Ordinária 188/2024.

Entretanto, cabe tanto à Câmara quanto à Prefeitura decidir se os valores atualizados serão efetivamente aplicados. Optando pela redução, Ana Helena prevê uma economia de aproximadamente R$ 200 mil em 2025. Esses recursos economizados poderão ser destinados à ampliação de serviços públicos e investimentos que beneficiem diretamente a população de Aquidabã.

Por Genison Balbino