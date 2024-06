Prefeita de Riachão do Dantas aumenta salário para R$ 39 mil

A prefeita de Riachão do Dantas, Simone Andrade (PSD), sancionou a Lei Municipal nº 190/ 2024 de 18 de junho de 2024, que concede reajuste nos salários de prefeito (a), vice-prefeito, vereador, Procurador Municipal e secretário municipal.

O projeto reajustou os salários que passa a valer a partir de janeiro de 2025, sendo que o salário do prefeito subirá para R$ 39.607,68 mil; o do vice-prefeito para R$ 26.405,12 mil; o do secretariado para R$ 9.901,92 mil e o do Procurador Municipal para R$ 9.901,92 mil.

O reajuste vai gerar gasto extra nas contas do município por ano, mais o montante do impacto nos vencimentos dos comissionados, que são baseados na remuneração do prefeito.