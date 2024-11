Prefeita Eleita de Itabi, Gabi de Lica e seu vice buscam por investimentos em Brasília

Os futuros gestores de Itabi, Gabi de Lica e o vice-prefeito eleito Christiano, estão em Brasília, DF, em uma série de reuniões com autoridades e parlamentares em busca de recursos e parcerias que possam impulsionar áreas prioritárias para o desenvolvimento do município. Esta viagem marca o compromisso dos novos líderes de Itabi em garantir um futuro melhor para a população, mesmo antes de assumirem oficialmente seus cargos.

A agenda inclui discussões sobre investimentos em infraestrutura urbana, saúde, educação e outras áreas estratégicas que afetam diretamente a qualidade de vida dos cidadãos Itabienses. O objetivo é assegurar verbas federais que auxiliem o município a avançar em setores que necessitam de atenção urgente.

Durante o encontro, Gabi de Lica enfatizou a importância de ampliar o acesso à saúde e garantir melhorias na educação, com investimentos em capacitação para os professores e reforma das escolas. “Estamos aqui para firmar compromissos e buscar todo o suporte necessário para construir uma gestão sólida e transparente. Queremos que Itabi avance ainda mais com infraestrutura, educação e saúde de qualidade, e isso só será possível com união e apoio”, afirmou a prefeita eleita.

Já o vice-prefeito Christiano destacou a importância das parcerias: “Nosso compromisso é com o povo de Itabi, e essa busca por recursos é uma etapa fundamental para que possamos entregar uma gestão transformadora e alinhada às necessidades da comunidade.”

A viagem demonstra a seriedade e a dedicação da futura administração em garantir que os interesses de Itabi sejam representados no cenário federal. A busca por parcerias e investimentos continua sendo uma prioridade, reforçando o compromisso de Gabi e Christiano em trabalhar pelo progresso do município.

Fonte e foto assessoria